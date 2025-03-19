Наталка Денисенко пояснила, чому віддала роль Галині Безрук — фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко зізналася, чому відмовилася від головної ролі у серіалі "Будиночок на щастя". Натомість її місце зайняла зрадниця Галина Безрук, яка під час війни залишилася в РФ.

Про знімання комедії зірка розповіла в коментарі oboz.ua.

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35-річна знаменитість з'явилася у останніх епізодах серіалу "Будиночок на щастя" в образі Наталки. Однак спершу Денисенко мала зіграти головну героїню Машу, яку зрештою втілила на екрані Безрук.

Галина Безрук в ролі Маші. Фото: instagram.com/galina_bezruk

Як пояснила акторка, їй довелося пожертвувати участю у проєкті заради родини. Тоді Денисенко була вагітна сином Андрієм, тож вирішила присвятити себе малюку. За словами акторки, вона шкодує, що в той період їй довелося відмовитися від ролі.

"Насправді були моменти, коли шкодувала. Спочатку режисер та автор ідеї цієї картини Сергій Атрощенко справді бачив мене в цій ролі. Ба більше, у проєкті працювала чудова команда акторів, сама роль цікава. Тому, звісно, я відчувала певне розчарування. Однак загалом не шкодую, адже причина моєї відмови особиста — я була вагітна. Знімання мали розпочатися саме в той період, і їх не можна було відкласти, бо події в серіалі, як відомо, відбуваються в сільській місцевості, що вимагало відповідних погодних умов. У той час я була цілковито занурена в очікування дитини, і це стало для мене пріоритетом", — розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко у серіалі "Будиночок на щастя". Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, відкриття зірки Галь Гадот у Голлівуді ледь не зірвали палестинські активісти. Також стало відомо, що гучний серіал зі Сталлоне продовжили на два сезони.