Король Талси третій сезон — Paramount+ продовжив серіал з Сильвестром Сталлоне

Сильвестр Сталлоне у серіалі "Король Талси". Фото: instagram.com/tulsaking

Популярний серіал "Король Талси" із актором Сильвестром Сталлоне у головній ролі офіційно продовжили. Очікується, що глядачі побачать ще два нових сезони.

Про це пише Deadline.

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Сильвестр Сталлоне уклав новий контракт, згідно з яким він продовжить працювати над серіалом ще два сезони.

18 березня компанія Paramount+ офіційно оголосила про початок роботи над третім сезоном гучної кримінальної драми. Очкується, що одразу після завершення роботи над ним, команда приступить до знімань наступних епізодів.

У серіалі Сильвестр Сталлоне грає капореджиме нью-йоркської мафії на ім'я Двайт "Генерал" Манфреді, який виходить з в'язниці після 25 років ув'язнення. Він не здав свого боса та його сина поліції, тож тепер очікує від них на гідну винагороду. Однак бос відправляє його до Талси, де тепер мусить побудувати нову мафіозну імперію.

Окрім зірки "Рембо" у серіалі також знялися Доменік Ломбардоцці, Дана Ділейні, Мартін Старр, Ніл Мак-Донаф та інші.

Прем'єра першого сезону відбулася у листопаді 2022 року, а у 2024 році на екрани вийшов другий сезон. Дати виходу нових епізодів поки що невідомі.

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