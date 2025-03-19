Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Paramount+ офіційно продовжив популярний серіал зі Сталлоне arrow

Paramount+ офіційно продовжив популярний серіал зі Сталлоне

19 березня 2025 13:07
Марія Коваленко - Редактор
Король Талси третій сезон — Paramount+ продовжив серіал з Сильвестром Сталлоне
Сильвестр Сталлоне у серіалі "Король Талси". Фото: instagram.com/tulsaking
Марія Коваленко - Редактор

Популярний серіал "Король Талси" із актором Сильвестром Сталлоне у головній ролі офіційно продовжили. Очікується, що глядачі побачать ще два нових сезони.

Про це пише Deadline.

Читайте також:

Серіал "Король Талси" продовжили

Сильвестр Сталлоне уклав новий контракт, згідно з яким він продовжить працювати над серіалом ще два сезони.

18 березня компанія Paramount+ офіційно оголосила про початок роботи над третім сезоном гучної кримінальної драми. Очкується, що одразу після завершення роботи над ним, команда приступить до знімань наступних епізодів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tulsa King (@tulsaking)

У серіалі Сильвестр Сталлоне грає капореджиме нью-йоркської мафії на ім'я Двайт "Генерал" Манфреді, який виходить з в'язниці після 25 років ув'язнення. Він не здав свого боса та його сина поліції, тож тепер очікує від них на гідну винагороду. Однак бос відправляє його до Талси, де тепер мусить побудувати нову мафіозну імперію.

Окрім зірки "Рембо" у серіалі також знялися Доменік Ломбардоцці, Дана Ділейні, Мартін Старр, Ніл Мак-Донаф та інші.

Прем'єра першого сезону відбулася у листопаді 2022 року, а у 2024 році на екрани вийшов другий сезон. Дати виходу нових епізодів поки що невідомі.

Нагадаємо, зірка "Баффі — переможниця вампірів" офіційно оголосила про перезапуск серіалу. Також ми писали, що новий український детектив завірусився в мережі.

серіал Сільвестр Сталлоне закордонні зірки драма продовження
Реклама
Реклама
Реклама