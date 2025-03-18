Баффі — переможниця вампірів — Сара Мішель Геллар оголосила про перезапуск

Сара Мішель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar

Американська акторка Сара Мішель Геллар потішила шанувальників приємною новиною. Зірка офіційно заявила про перезапуск культового серіалу "Баффі — переможниця вампірів".

Про це акторка розповіла виданню People.

Читайте також:

Вийде сиквел серіалу "Баффі — переможниця вампірів"

Через 28 років після прем'єри містичного телешоу глядачі із нетерпінням чекали на продовження. Нещодавно почали ходити чутки про те, що серіал отримає сиквел, а тепер Геллар офіційно підтвердила це.

За словами акторки, робота над підготовкою до знімань вже триває і просувається значно швидше, ніж вона очікувала.

"Ми відкрили наші офіси, а це означає, що справи просуваються, можливо, швидше, ніж я очікувала. Але я думаю, що це буде тривалий процес. Щоб зробити це так, як потрібно, усім нам потрібно набратися терпіння, тому що це не те, що просто так станеться", — розповіла Геллар.

У сиквелі акторка отримає не головну роль, а епізодичну. Хто стане новою переможницею вампірів, поки що невідомо.

Над проєктом буде працювати оскароносна режисерка Хлої Чжао, а сценарій писатимуть сестри Нора та Ліла Цукерман.

Нагадаємо, раніше ми показали, як змінилися головні герої "Баффі — переможниця вампірів" за 28 років. Також стало відомо, що зірка серіалу Мішель Трахтенберг померла.