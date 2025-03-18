Баффи — истребительниц вампиров - Сара Мишель Геллар объявила о перезапуске

Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar

Американская актриса Сара Мишель Геллар порадовала поклонников приятной новостью. Звезда официально заявила о перезапуске культового сериала "Баффи — истребительница вампиров".

Об этом актриса рассказала изданию People.

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Через 28 лет после премьеры мистического телешоу зрители с нетерпением ждали продолжения. Недавно начали ходить слухи о том, что сериал получит сиквел, а теперь Геллар официально подтвердила это.

По словам актрисы, работа над подготовкой к съемкам уже идет и продвигается значительно быстрее, чем она ожидала.

"Мы открыли наши офисы, а это означает, что дела продвигаются, возможно, быстрее, чем я ожидала. Но я думаю, что это будет длительный процесс. Чтобы сделать это так, как нужно, всем нам нужно набраться терпения, потому что это не то, что просто так произойдет", — рассказала Геллар.

В сиквеле актриса получит не главную роль, а эпизодическую. Кто станет новой победительницей вампиров, пока неизвестно.

Над проектом будет работать оскароносный режиссер Хлои Чжао, а сценарий будут писать сестры Нора и Лила Цукерман.

Напомним, ранее мы показали, как изменились главные герои "Баффи — истребительница вампиров" за 28 лет. Также стало известно, что звезда сериала Мишель Трахтенберг умерла.