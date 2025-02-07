Сара Мішель Геллар відповіла, чи буде продовження "Баффі — переможниця вампірів"

Сара Мішель Геллар. instagram.com/sarahmgellar

Акторка Сара Мішель Геллар висловилася про перезапуск культового серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Знаменитість відреагувала на чутки про його продовження.

Відповідний допис зірка зробила в Instagram.

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Сара Мішель Геллар про продовження "Баффі — переможниця вампірів"

У своєму блогу акторка розповіла, що після завершення знімань не бачила перспектив для відновлення проєкту. Однак все ж таки погодилася обговорити деталі про це із режисеркою Хлої Чжао.

За словами Сари, вона прислухалася до бажання шанувальників зробити перезапуск проєкту, але каже, що цей процес складний та тривалий.

"Я завжди прислухалася до фанатів і чула ваше бажання повернутися до "Баффі" та її світу, але я не могла цього зробити, поки не була впевнена, що ми все зробимо правильно. Це був довгий процес, і він ще не закінчився. Я обіцяю вам, що ми зробимо це шоу тільки тоді, коли будемо впевнені, що зможемо зробити все правильно. І я скажу вам, що ми на правильному шляху", — написала Геллар.

Геллар додала, що команда вже працює над продовженням легендарного серіалу і вона також стане його частиною.

"Мені дуже пощастило, що я на цьому шляху з цими чотирма неймовірно талановитими жінками, які люблять "Баффі" так само сильно, як і я. І так само сильно, як і ви. Дякую всім фанатам, які ніколи не переставали просити про це. Це буде для вас", — сказала Сара.

Нагадаємо, ми показали, як змінилися герої серіалу "Баффі — переможниця вампірів" за 28 років.

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