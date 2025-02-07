Сара Мишель Геллар ответила, будет ли продолжение "Баффи - победительница вампиров"

Сара Мишель Геллар. instagram.com/sarahmgellar

Актриса Сара Мишель Геллар высказалась о перезапуске культового сериала "Баффи — истребительница вампиров". Знаменитость отреагировала на слухи о его продолжении.

Соответствующее сообщение звезда сделала в Instagram.

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Сара Мишель Геллар о продолжении "Баффи — истребительница вампиров"

В своем блоге актриса рассказала, что после завершения съемок не видела перспектив для возобновления проекта. Однако все же согласилась обсудить детали об этом с режиссером Хлои Чжао.

По словам Сары, она прислушалась к желанию поклонников сделать перезапуск проекта, но говорит, что этот процесс сложный и длительный.

"Я всегда прислушивалась к фанатам и слышала ваше желание вернуться к "Баффи" и ее миру, но я не могла этого сделать, пока не была уверена, что мы все сделаем правильно. Это был долгий процесс, и он еще не закончился. Я обещаю вам, что мы сделаем это шоу только тогда, когда будем уверены, что сможем сделать все правильно. И я скажу вам, что мы на правильном пути", — написала Геллар.

Геллар добавила, что команда уже работает над продолжением легендарного сериала и она также станет его частью.

"Мне очень повезло, что я на этом пути с этими четырьмя невероятно талантливыми женщинами, которые любят "Баффи" так же сильно, как и я. И так же сильно, как и вы. Спасибо всем фанатам, которые никогда не переставали просить об этом. Это будет для вас", — сказала Сара.

Напомним, мы показали, как изменились герои сериала "Баффи — истребительница вампиров" за 28 лет.

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