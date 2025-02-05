Баффі — переможниця вампірів отримає продовження — що відомо про сиквел

"Баффі — переможниця вампірів" повернеться на екрани — що відомо
Культовий телесеріал про винищувачку вампірів Баффі повернеться на екрани. Платформа Hulu вже працює над розробкою сиквелу.
Про це пише Variety.
"Баффі — переможниця вампірів" отримав продовження
Стримінгова компанія планує невдовзі випустити продовження улюбленого серіалу 90-х. У центрі сюжету буде нова героїня, ім'я якої поки не розголошується.
Очікується, що до касту також приєднається і сама Баффі, акторка Сари Мішель Геллар. За інформацією інсайдерів, зірка та творці серіалу вже перебувають на фінальність стадії перемовин. Як стало відомо, Геллар виконає у проєкті другорядну роль, а також стане виконавчим продюсером разом із Гейл Берман.
Сценаристами стали сестри Нора та Ліла Цукерман, а ось режисером серіалу буде володарка премії "Оскар" Хлоя Чжао, відома своїми фільмами "Земля кочівників", "Вічні" та "Наїзник".
Нагадаємо, вийшов перший трейлер фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки".
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