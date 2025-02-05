Баффи — истребительница вампиров получит продолжение — что известно о сиквеле

Постер "Баффи — истребительница вампиров". Фото: x.com/BuffyTVS

Культовый телесериал об истребительнице вампиров Баффи вернется на экраны. Платформа Hulu уже работает над разработкой сиквела.

Об этом пишет Variety.

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Стриминговая компания планирует вскоре выпустить продолжение любимого сериала 90-х. В центре сюжета будет новая героиня, имя которой пока не разглашается.

Ожидается, что к касту также присоединится и сама Баффи, актриса Сары Мишель Геллар. По информации инсайдеров, звезда и создатели сериала уже находятся на финальной стадии переговоров. Как стало известно, Геллар исполнит в проекте второстепенную роль, а также станет исполнительным продюсером вместе с Гейл Берман.

Сара Мишель Геллар. Фото: x.com/BuffyTVS

Сценаристами стали сестры Нора и Лила Цукерман, а вот режиссером сериала будет обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао, известная своими фильмами "Земля кочевников", "Вечные" и "Наездник".

Напомним, вышел первый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги".

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