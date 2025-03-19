Король Талси третий сезон - Paramount+ продлил сериал с Сильвестром Сталлоне

Paramount+ официально продолжил популярный сериал со Сталлоне
Популярный сериал "Король Талси" с актером Сильвестром Сталлоне в главной роли официально продолжили. Ожидается, что зрители увидят еще два новых сезона.
Об этом пишет Deadline.
Сериал "Король Талси" продолжили
Сильвестр Сталлоне заключил новый контракт, согласно которому он продолжит работать над сериалом еще два сезона.
18 марта компания Paramount+ официально объявила о начале работы над третьим сезоном нашумевшей криминальной драмы. Ожидается, что сразу после завершения работы над ним, команда приступит к съемкам следующих эпизодов.
В сериале Сильвестр Сталлоне играет капореджиме нью-йоркской мафии по имени Двайт "Генерал" Манфреди, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения. Он не сдал своего босса и его сына полиции, и теперь ожидает от них достойного вознаграждения. Однако босс отправляет его в Талсу, где теперь должен построить новую мафиозную империю.
Кроме звезды "Рэмбо" в сериале также снялись Доменик Ломбардоцци, Дана Дилейни, Мартин Старр, Нил Мак-Донаф и другие.
Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2022 года, а в 2024 году на экраны вышел второй сезон. Даты выхода новых эпизодов пока неизвестны.
Напомним, звезда "Баффи — истребительница вампиров" официально объявила о перезапуске сериала. Также мы писали, что новый украинский детектив завирусился в сети.
Читайте Новини.LIVE!