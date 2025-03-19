Король Талси третий сезон - Paramount+ продлил сериал с Сильвестром Сталлоне

Сильвестр Сталлоне в сериале "Король Талси". Фото: instagram.com/tulsaking

Популярный сериал "Король Талси" с актером Сильвестром Сталлоне в главной роли официально продолжили. Ожидается, что зрители увидят еще два новых сезона.

Об этом пишет Deadline.

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Сильвестр Сталлоне заключил новый контракт, согласно которому он продолжит работать над сериалом еще два сезона.

18 марта компания Paramount+ официально объявила о начале работы над третьим сезоном нашумевшей криминальной драмы. Ожидается, что сразу после завершения работы над ним, команда приступит к съемкам следующих эпизодов.

В сериале Сильвестр Сталлоне играет капореджиме нью-йоркской мафии по имени Двайт "Генерал" Манфреди, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения. Он не сдал своего босса и его сына полиции, и теперь ожидает от них достойного вознаграждения. Однако босс отправляет его в Талсу, где теперь должен построить новую мафиозную империю.

Кроме звезды "Рэмбо" в сериале также снялись Доменик Ломбардоцци, Дана Дилейни, Мартин Старр, Нил Мак-Донаф и другие.

Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2022 года, а в 2024 году на экраны вышел второй сезон. Даты выхода новых эпизодов пока неизвестны.

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