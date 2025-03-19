Наталка Денисенко объяснила, почему отдала роль Галине Безрук - фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко призналась, почему отказалась от главной роли в сериале "Домик на счастье". Вместо этого ее место заняла предательница Галина Безрук, которая во время войны осталась в РФ.

О съемках комедии звезда рассказала в комментарии oboz.ua.

Читайте также:

Денисенко объяснила, почему отказалась от роли

35-летняя знаменитость появилась в последних эпизодах сериала "Домик на счастье" в образе Наташи. Однако сначала Денисенко должна была сыграть главную героиню Машу, которую в конце концов воплотила на экране Безрук.

Галина Безрук в роли Маши. Фото: instagram.com/galina_bezruk

Как объяснила актриса, ей пришлось пожертвовать участием в проекте ради семьи. Тогда Денисенко была беременна сыном Андреем, поэтому решила посвятить себя малышу. По словам актрисы, она жалеет, что в тот период ей пришлось отказаться от роли.

"На самом деле были моменты, когда жалела. Сначала режиссер и автор идеи этой картины Сергей Атрощенко действительно видел меня в этой роли. Более того, в проекте работала замечательная команда актеров, сама роль интересная. Поэтому, конечно, я чувствовала определенное разочарование. Однако в целом не жалею, ведь причина моего отказа личная — я была беременна. Съемки должны были начаться именно в тот период, и их нельзя было отложить, потому что события в сериале, как известно, происходят в сельской местности, что требовало соответствующих погодных условий. В то время я была полностью погружена в ожидание ребенка, и это стало для меня приоритетом", — рассказала Денисенко.

Наталка Денисенко в сериале "Домик на счастье". Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, открытие звезды Галь Гадот в Голливуде едва не сорвали палестинские активисты. Также стало известно, что нашумевший сериал со Сталлоне продлили на два сезона.