Анна Кошмал вперше після других пологів зіграла у виставі — фото

Анна Кошмал через тиждень після пологів зіграла у виставі
Українська акторка Анна Кошмал нещодавно вдруге стала мамою. Але довго залишатися у декреті молода матуся не стала і вже повернулася до своєї акторської роботи.
У Instagram зірка "Сватів" поділилася кадрами зі своєї першої після народження доньки вистави.
Анна Кошмал повернулася на сцену через тиждень після пологів
30-річна акторка із радістю повідомила своїм шанувальникам, що вже повернулася до театру. Знаменитість поділилася кадрами з вистави "Сильні слабкі жінки". Задля своєї ролі Кошмал навіть вміло пострибала на скакалці на сцені.
Як зізналася акторка, вона була неабияк рада знову повернутися до роботи та отримала цілковите задоволення від вистави.
"Повернулася на сцену. Але ж гляньте, яка задоволена людина", — написала Анна.
Кошмал також заспокоїла шанувальників щодо хвилювань через її новонароджену донечку Софію. Як поділилася зіркова мама, вона не стала залишати дівчинку саму та взяла її з собою до театру, адже годує немовля груддю. До того ж, підтримати Анну прийшли її чоловік та старший син Михайло.
"Вся родина поїхала підтримувати маму в її перший робочий день, бо для когось мама — не лише мама, а ще і їжа", — пожартувала Кошмал.
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