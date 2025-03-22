Анна Кошмал вперше після других пологів зіграла у виставі — фото

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал нещодавно вдруге стала мамою. Але довго залишатися у декреті молода матуся не стала і вже повернулася до своєї акторської роботи.

У Instagram зірка "Сватів" поділилася кадрами зі своєї першої після народження доньки вистави.

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30-річна акторка із радістю повідомила своїм шанувальникам, що вже повернулася до театру. Знаменитість поділилася кадрами з вистави "Сильні слабкі жінки". Задля своєї ролі Кошмал навіть вміло пострибала на скакалці на сцені.

Анна Кошмал у виставі "Сильні слабкі жінки". Фото: instagram.com/smorkovkina

Як зізналася акторка, вона була неабияк рада знову повернутися до роботи та отримала цілковите задоволення від вистави.

"Повернулася на сцену. Але ж гляньте, яка задоволена людина", — написала Анна.

Анна Кошмал у театрі. Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал також заспокоїла шанувальників щодо хвилювань через її новонароджену донечку Софію. Як поділилася зіркова мама, вона не стала залишати дівчинку саму та взяла її з собою до театру, адже годує немовля груддю. До того ж, підтримати Анну прийшли її чоловік та старший син Михайло.

"Вся родина поїхала підтримувати маму в її перший робочий день, бо для когось мама — не лише мама, а ще і їжа", — пожартувала Кошмал.

Анна Кошмал зі своїм сином. Фото: instagram.com/smorkovkina

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