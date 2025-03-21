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У 21-річної зірки "Останні з нас" діагностували ментальний розлад

21 березня 2025 12:11
Марія Коваленко - Редактор
У Белли Рамзі діагностували аутизм — фото
Белла Рамзі. Фото: instagram.com/thelastofus
Марія Коваленко - Редактор

Британська акторка Белла Рамзі вперше розповіла шанувальникам, що в неї діагностували розлад аутистичного спектру. Симптоми аутизму зірка помітила під час знімань у серіалі "Останні з нас".

Про це акторка розповіла в інтерв'ю британському Vogue.

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У Белли Рамзі діагностували аутизм

21-річна акторка розповіла, що дізналася про свій діагноз під час знімань першого сезону серіалу "Останні з нас". На те, що в Белли може бути розлад аутистичного спектру звернув увагу один із членів знімальної групи, донька якого також має такий діагноз.

Як зізналася акторка, вона і раніше замислювалася над тим, що має певні симптоми розладу. За словами Белли, вона завжди відчувала сенсорні проблеми, характерні для людей з аутизмом, і "хворобливу гіперчутливість до міміки та мови тіла інших людей".

Акторка Белла Рамзі у серіалі Останні з нас - фото
Акторка Белла Рамзі. Фото: instagram.com/thelastofus

Коли Рамзі дізналася про свій діагноз, за її словами, вона відчула значне полегшення.

"Це звільнення. Це дозволяє мені йти по світу з більшою милістю до себе через те, що я не можу виконувати легкі повсякденні завдання, які всі інші, здається, можуть робити", — сказала акторка.

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