У Белли Рамзі діагностували аутизм — фото

Белла Рамзі. Фото: instagram.com/thelastofus

Британська акторка Белла Рамзі вперше розповіла шанувальникам, що в неї діагностували розлад аутистичного спектру. Симптоми аутизму зірка помітила під час знімань у серіалі "Останні з нас".

Про це акторка розповіла в інтерв'ю британському Vogue.

Читайте також:

У Белли Рамзі діагностували аутизм

21-річна акторка розповіла, що дізналася про свій діагноз під час знімань першого сезону серіалу "Останні з нас". На те, що в Белли може бути розлад аутистичного спектру звернув увагу один із членів знімальної групи, донька якого також має такий діагноз.

Як зізналася акторка, вона і раніше замислювалася над тим, що має певні симптоми розладу. За словами Белли, вона завжди відчувала сенсорні проблеми, характерні для людей з аутизмом, і "хворобливу гіперчутливість до міміки та мови тіла інших людей".

Акторка Белла Рамзі. Фото: instagram.com/thelastofus

Коли Рамзі дізналася про свій діагноз, за її словами, вона відчула значне полегшення.

"Це звільнення. Це дозволяє мені йти по світу з більшою милістю до себе через те, що я не можу виконувати легкі повсякденні завдання, які всі інші, здається, можуть робити", — сказала акторка.

Нагадаємо, Демі Мур на нових фото показала, який вигляд має тяжкохворий Брюс Вілліс. Також ми розповідали про зірок Голлівуду, які покинули кіно через невиліковні хвороби.