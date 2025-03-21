У Белли Рамзі діагностували аутизм — фото

У 21-річної зірки "Останні з нас" діагностували ментальний розлад
Британська акторка Белла Рамзі вперше розповіла шанувальникам, що в неї діагностували розлад аутистичного спектру. Симптоми аутизму зірка помітила під час знімань у серіалі "Останні з нас".
Про це акторка розповіла в інтерв'ю британському Vogue.
У Белли Рамзі діагностували аутизм
21-річна акторка розповіла, що дізналася про свій діагноз під час знімань першого сезону серіалу "Останні з нас". На те, що в Белли може бути розлад аутистичного спектру звернув увагу один із членів знімальної групи, донька якого також має такий діагноз.
Як зізналася акторка, вона і раніше замислювалася над тим, що має певні симптоми розладу. За словами Белли, вона завжди відчувала сенсорні проблеми, характерні для людей з аутизмом, і "хворобливу гіперчутливість до міміки та мови тіла інших людей".
Коли Рамзі дізналася про свій діагноз, за її словами, вона відчула значне полегшення.
"Це звільнення. Це дозволяє мені йти по світу з більшою милістю до себе через те, що я не можу виконувати легкі повсякденні завдання, які всі інші, здається, можуть робити", — сказала акторка.
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