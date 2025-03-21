Брюс Вілліс відсвяткував 70-річчя — який вигляд зараз має актор — фото

Брюс Вілліс та Демі Мур з донькою Талуллою. Фото: instagram.com/demimoore

Голлівудський актор Брюс Вілліс днями відсвяткував своє 70-річчя. В особливий день привітати "міцного горішка" з ювілеєм зібралася уся його велика родина.

На своїй сторінці в Instagram ексдружина знаменитості, акторка Демі Мур, поділилася зворушливими кадрами зі святкування.

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Після того, як в актора діагностували деменцію, він все рідше з'являється на публіці. Тож фани неабияк зраділи, коли колишня дружина Брюса поділилася свіжими кадрами із ним.

На святкуванні ювілею актора зібралися його дружина Емма Гемінг, п'ятеро доньок, маленька онука та Демі Мур.

На сімейних кадрах фани побачили Брюса усміхненим та радісним. Зірка бойовиків мав неабиякий щасливий вигляд в оточенні своєї родини.

Брюс Вілліс зі своєю онукою. Фото: instagram.com/demimoore

Також Демі показала ніжну світлину, на якій Брюс сидить поруч зі своєю коханою Еммою, яка цілує його у щоку.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг. Фото: instagram.com/demimoore

"Дорогоцінний час із нашим Брюсом Віллісом... Хто відчув любов! Нехай вона ллється рікою", — підписала світлини Мур.

У коментарях під фото користувачі захопилися тим, які дружні та теплі зв'язки вдалося побудувати родині. Шанувальники у захваті від таких відносин між Еммою та Демі, а також їхньої спільної турботи про хворого актора.

"Це просто дивовижний зв'язок! Ваша родина приклад того, як треба будувати стосунки після закінчення шлюбу".

"Емма та Демі, ви неймовірні! Ось, якими мають бути відносини двох сильних жінок, жодної конкуренції".

"Так приємно бачити, що для вас родина на першому місці".

"Брюсе, ти усе зробив правильно! Навколо стільки любові та тепла!".

Брюс Вілліс та Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore

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