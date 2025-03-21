Брюс Уиллис отпраздновал 70-летие — как сейчас выглядит актер — фото

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Талуллой. Фото: instagram.com/demimoore

Голливудский актер Брюс Уиллис на днях отпраздновал свое 70-летие. В особый день поздравить "крепкого орешка" с юбилеем собралась вся его большая семья.

На своей странице в Instagram экс-супруга знаменитости, актриса Деми Мур, поделилась трогательными кадрами с празднования.

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После того, как у актера диагностировали деменцию, он все реже появляется на публике. Поэтому фаны изрядно обрадовались, когда бывшая жена Брюса поделилась свежими кадрами с ним.

На праздновании юбилея актера собрались его жена Эмма Хеминг, пятеро дочерей, маленькая внучка и Деми Мур.

На семейных кадрах фаны увидели Брюса улыбающимся и радостным. Звезда боевиков имел изрядный счастливый вид в окружении своей семьи.

Брюс Уиллис со своей внучкой. Фото: instagram.com/demimoore

Также Деми показала нежную фотографию, на которой Брюс сидит рядом со своей возлюбленной Эммой, которая целует его в щеку.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг. Фото: instagram.com/demimoore

"Драгоценное время с нашим Брюсом Уиллисом... Кто почувствовал любовь! Пусть она льется рекой", — подписала фотографии Мур.

В комментариях под фото пользователи восхитились тем, какие дружеские и теплые связи удалось построить семье. Поклонники в восторге от таких отношений между Эммой и Деми, а также их совместной заботы о больном актере.

"Это просто удивительная связь! Ваша семья пример того, как надо строить отношения после окончания брака".

"Эмма и Деми, вы невероятны! Вот, какими должны быть отношения двух сильных женщин, никакой конкуренции".

"Так приятно видеть, что для вас семья на первом месте".

"Брюс, ты все сделал правильно! Вокруг столько любви и тепла!".

Брюс Уиллис и Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

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