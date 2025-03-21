Брюс Уиллис отпраздновал 70-летие — как сейчас выглядит актер — фото

Деми Мур умилила свежими кадрами с тяжелобольным Брюсом Уиллисом
Голливудский актер Брюс Уиллис на днях отпраздновал свое 70-летие. В особый день поздравить "крепкого орешка" с юбилеем собралась вся его большая семья.
На своей странице в Instagram экс-супруга знаменитости, актриса Деми Мур, поделилась трогательными кадрами с празднования.
Мур показала, как выглядит тяжелобольной Уиллис
После того, как у актера диагностировали деменцию, он все реже появляется на публике. Поэтому фаны изрядно обрадовались, когда бывшая жена Брюса поделилась свежими кадрами с ним.
На праздновании юбилея актера собрались его жена Эмма Хеминг, пятеро дочерей, маленькая внучка и Деми Мур.
На семейных кадрах фаны увидели Брюса улыбающимся и радостным. Звезда боевиков имел изрядный счастливый вид в окружении своей семьи.
Также Деми показала нежную фотографию, на которой Брюс сидит рядом со своей возлюбленной Эммой, которая целует его в щеку.
"Драгоценное время с нашим Брюсом Уиллисом... Кто почувствовал любовь! Пусть она льется рекой", — подписала фотографии Мур.
В комментариях под фото пользователи восхитились тем, какие дружеские и теплые связи удалось построить семье. Поклонники в восторге от таких отношений между Эммой и Деми, а также их совместной заботы о больном актере.
"Это просто удивительная связь! Ваша семья пример того, как надо строить отношения после окончания брака".
"Эмма и Деми, вы невероятны! Вот, какими должны быть отношения двух сильных женщин, никакой конкуренции".
"Так приятно видеть, что для вас семья на первом месте".
"Брюс, ты все сделал правильно! Вокруг столько любви и тепла!".
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