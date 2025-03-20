Олена Світлицька розкрила причину розставання з чоловіком — фото

Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Українська акторка Олена Світлицька поділилася подробицями про своє розлучення із чоловіком Миколою. Зірка зізналася, чому вони із колишнім досі не подали заяву на розлучення та що стало причиною їхнього розриву.

Подробиці особистого життя знаменитість відкрила в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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У січні акторка та її чоловік приголомшили новиною про розставання. Пара навіть написала заяву, однак, за словами Олени, вона так і не дійшла до РАЦСу. Тож за документами пара ще офіційно одружена. Світлицька не виключає, що у майбутньому їм вдасться відносити стосунки.

"Ми ще офіційно не розлучені. Микола ще не відніс заяву досі. Микола каже, що треба довести цю справу до кінця. Але якщо колись вдасться зійтися, то вдасться", — зізналася Олена.

Олена Світлицька з колишнім чоловіком. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Акторка поділилася, що розставання вплинуло на їхні стосунки із колишнім та неочікувано змінило їх у кращу сторону. За словами Світлицької, зараз вони із чоловіком бачать свої помилки у шлюбі та намагаються їх виправити.

"Наші стосунки зараз вже набагато краще. Відновилася повага. Тому що останні місяці, можна сказати роки, нам було дуже складно разом. Було дуже мало комунікації. Ми з'ясували, що ми настільки були зациклені на дітях, на цьому нескінченному графіку. У нас ніколи не було часу побути удвох. У цих стосунках я казала, що я "все сама". Я брала на себе багато відповідальності, фінансових обов'язків, не давала йому можливості бути захисником. І зараз нам вдається розподіляти обов'язки", — сказала акторка.

Олена та Микола були у шлюбі майже 10 років. У подружжя є двоє спільних доньок — Марія та Віра.

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