Елена Светлицкая раскрыла причину расставания с мужем - фото

Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая поделилась подробностями о своем разводе с мужем Николаем. Звезда призналась, почему они с бывшим до сих пор не подали заявление на развод и что стало причиной их разрыва.

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В январе актриса и ее супруг ошеломили новостью о расставании. Пара даже написала заявление, однако, по словам Елены, оно так и не дошло до ЗАГСа. Поэтому по документам пара еще официально замужем. Светлицкая не исключает, что в будущем им удастся относить отношения.

"Мы еще официально не разведены. Николай еще не отнес заявление до сих пор. Николай говорит, что надо довести это дело до конца. Но если когда-то удастся сойтись, то удастся", — призналась Елена.

Елена Светлицкая с бывшим мужем. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Актриса поделилась, что расставание повлияло на их отношения с бывшим и неожиданно изменило их в лучшую сторону. По словам Светлицкой, сейчас они с мужем видят свои ошибки в браке и пытаются их исправить.

"Наши отношения сейчас уже намного лучше. Восстановилось уважение. Потому что последние месяцы, можно сказать годы, нам было очень сложно вместе. Было очень мало коммуникации. Мы выяснили, что мы настолько были зациклены на детях, на этом бесконечном графике. У нас никогда не было времени побыть вдвоем. В этих отношениях я говорила, что я "все сама". Я брала на себя много ответственности, финансовых обязанностей, не давала ему возможности быть защитником. И сейчас нам удается распределять обязанности", — сказала актриса.

Елена и Николай были в браке почти 10 лет. У супругов есть двое общих дочерей — Мария и Вера.

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