Брюс Віллісу — 70 — доньки актора поділилася рідкісними кадрами з татом

Брюс Вілліс з доньками. Фото: instagram.com/buuski

Голлівудський актор Брюс Вілліс сьогодні, 19 березня, святкує свій 70-й ювілей. З нагоди свята старші доньки зірки поділилася особливими моментами із татом та привітали його.

Зворушливі дописи доньки актора опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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Першою у соцмережах свого зіркового батька привітала його донька Таллула. Дівчина поділилася свіжою світлиною із тяжкохворим актором, який страждає на деменцію.

"Він — космонавт, герой зі значком, нахабний детектив з неперевершеними жартами — і для мене було привілеєм спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили і ввійшли в історію завдяки його вродженому запалу та душі. Але насправді — це мій тато. Протягом усього мого дитинства мене так часто запитували, як це — мати тата з великої літери Брюса Вілліса, чомусь ці люди думали, що коли вони бачили, як він стрибає з будівель через 20-футовий екран, він залишається занадто великим", — написала Таллула.

Також дівчина додала, що пишається мати такого тата та навіть розсекретила його домашнє прізвисько.

"Він — особистість, чоловік, син, дитина з Джерсі, який зірвав довбаний життєвий джекпот завдяки щасливому випадку, який він навіть не міг пояснити. І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував мені волосся у ванні, і завжди стежив, щоб я стелила рушник перед їжею на його ліжку, і який відомий у нашому безпечному колі близьких як Король кукурудзяних коржів", — поділилася донька актора.

Зворушливим зверненням до батька також поділилася його середня донька від Демі Мур, Скаут. Вона опублікувала архівні фото із татом та написала, як сильно він вплинув на її життя.

"Вітаємо з Днем народження найвеличнішого з усіх часів. Щодня я дякую Богам за те, що 50% моєї ДНК — від нього. Музика, яку я граю, магія, яку я створюю, і магнетичні пустощі, які я підбурюю, — це спадщина мого батька, яка живе у світі", — написала Скаут.

Старша донька Вілліса, Румер, також розчулила фанів своєю публікацією. Вона поділилася кумедним домашнім відео, на якому "міцний горішок" танцює разом зі своєю ексдружиною Демі Мур.

"Королю... Я люблю тебе, татусю! З 70-річчям, тату!", — підписала відео Румер.

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