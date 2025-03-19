Брюсу Уиллису - 70 - дочери актера поделилась редкими кадрами с папой

Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/buuski

Голливудский актер Брюс Уиллис сегодня, 19 марта, празднует свой 70-й юбилей. По случаю праздника старшие дочери звезды поделилась особыми моментами с папой и поздравили его.

Трогательные сообщения дочери актера опубликовали на своих страницах в Instagram.

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Брюс Уиллис празднует 70-летие

Первой в соцсетях своего звездного отца поздравила его дочь Таллула. Девушка поделилась свежей фотографией с тяжелобольным актером, который страдает деменцией.

"Он — космонавт, герой со значком, наглый детектив с непревзойденными шутками — и для меня было привилегией наблюдать, как все эти разные персонажи ожили и вошли в историю благодаря его врожденному запалу и душе. Но на самом деле - это мой папа. На протяжении всего моего детства меня так часто спрашивали, как это — иметь папу с большой буквы Брюса Уиллиса, почему-то эти люди думали, что когда они видели, как он прыгает со зданий через 20-футовый экран, он остается слишком большим",— написала Таллула.

Также девушка добавила, что гордится иметь такого папу и даже рассекретила его домашнее прозвище.

"Он — личность, мужчина, сын, ребенок из Джерси, который сорвал долбанный жизненный джекпот благодаря счастливому случаю, который он даже не мог объяснить. И я люблю этого парня из Джерси, который расчесывал мне волосы в ванной, и всегда следил, чтобы я стелила полотенце перед едой на его кровати, и который известен в нашем безопасном кругу близких как Король кукурузных лепешек", — поделилась дочь актера.

Трогательным обращением к отцу также поделилась его средняя дочь от Деми Мур, Скаут. Она опубликовала архивные фото с папой и написала, как сильно он повлиял на ее жизнь.

"Поздравляем с Днем рождения величайшего из всех времен. Каждый день я благодарю Богов за то, что 50% моей ДНК - от него. Музыка, которую я играю, магия, которую я создаю, и магнетические шалости, которые я подстрекаю, — это наследие моего отца, которое живет в мире", — написала Скаут.

Старшая дочь Уиллиса, Румер, также умилила фанов своей публикацией. Она поделилась забавным домашним видео, на котором "крепкий орешек" танцует вместе со своей экс-супругой Деми Мур.

"Король... Я люблю тебя, папочка! С 70-летием, папа!", — подписала видео Румер.

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