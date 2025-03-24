Такі дрібниці з Кілліаном Мерфі — трейлер і дата виходу фільму

Фільм "Такі дрібниці". Фото: Lionsgate

Британський актор Кілліан Мерфі з'явиться у новій драматичній історії. Зірка серіалу "Гострі картузи" зіграв головну роль у майбутньому фільмі "Такі дрібниці".

На YouTube вийшов дубльований трейлер стрічки.

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У історичній драмі оскараносний Мерфі зіграв торговця вугіллям та батька п'яти доньок Білла. Напередодні Різдва чоловік дізнається про жах, що коїться в місцевому монастирі, де тримають "занепалих жінок". Це навіює Біллу спогади про його власне непросте дитинство. Більшість мешканців міста знають про те, що коїться за стінами монастиря, але мовчать. Тож тепер перед Біллом стоїть дилема — мовчати, як усі, чи ризикнути заради порятунку інших.

Разом із зіркою "Опенгеймера" у фільмі також зіграли Айлін Волш , Мішель Фейрлі, Клер Данн, Гелен Біен та Емілі Вотсон.

В український прокат стрічка вийде вже 3 квітня 2025 року.

Нагадаємо, вийшов перший трейлер романтичної комедії з Крісом Евансом та Дакотою Джонсон. Також стала відома дата прем'єри нового фільму з Леонардо Ді Капріо у головній ролі.