Такие мелочи с Киллианом Мерфи — трейлер и дата выхода фильма

Вышел новый трейлер драмы с Киллианом Мерфи — когда премьера
Британский актер Киллиан Мерфи появится в новой драматической истории. Звезда сериала "Острые козырьки" сыграл главную роль в предстоящем фильме "Такие мелочи".
На YouTube вышел дублированный трейлер ленты.
"Такие мелочи" — трейлер и дата премьеры
В исторической драме оскароносный Мерфи сыграл торговца углем и отца пяти дочерей Билла. Накануне Рождества мужчина узнает об ужасе, что творится в местном монастыре, где держат "падших женщин". Это навевает Биллу воспоминания о его собственном непростом детстве. Большинство жителей города знают о том, что происходит за стенами монастыря, но молчат. И теперь перед Биллом стоит дилемма — молчать, как все, или рискнуть ради спасения других.
Вместе со звездой "Опенгеймера" в фильме также сыграли Айлин Уолш, Мишель Фейрли, Клэр Данн, Хелен Биен и Эмили Уотсон.
В украинский прокат лента выйдет уже 3 апреля 2025 года.
Напомним, вышел первый трейлер романтической комедии с Крисом Эвансом и Дакотой Джонсон. Также стала известна дата премьеры нового фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
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