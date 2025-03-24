Такие мелочи с Киллианом Мерфи — трейлер и дата выхода фильма

Фильм "Такие мелочи". Фото: Lionsgate

Британский актер Киллиан Мерфи появится в новой драматической истории. Звезда сериала "Острые козырьки" сыграл главную роль в предстоящем фильме "Такие мелочи".

На YouTube вышел дублированный трейлер ленты.

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В исторической драме оскароносный Мерфи сыграл торговца углем и отца пяти дочерей Билла. Накануне Рождества мужчина узнает об ужасе, что творится в местном монастыре, где держат "падших женщин". Это навевает Биллу воспоминания о его собственном непростом детстве. Большинство жителей города знают о том, что происходит за стенами монастыря, но молчат. И теперь перед Биллом стоит дилемма — молчать, как все, или рискнуть ради спасения других.

Вместе со звездой "Опенгеймера" в фильме также сыграли Айлин Уолш, Мишель Фейрли, Клэр Данн, Хелен Биен и Эмили Уотсон.

В украинский прокат лента выйдет уже 3 апреля 2025 года.

Напомним, вышел первый трейлер романтической комедии с Крисом Эвансом и Дакотой Джонсон. Также стала известна дата премьеры нового фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли.