Что посмотреть в кино с 27 марта - раша гудбай, Профи и другое

Фильм "раша гудбай". Фото: Квартал 95

На этой неделе украинцам точно будет что посмотреть в кинотеатре. В прокат выходит новый боевик с Джейсоном Стейтемом и комедия от "Квартала 95", которая уже вызвала бурные реакции в сети.

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Что посмотреть в кино с 27 марта

С приходом осени

Французская детективная драма рассказывает о непростых отношениях Мишель и ее взрослой дочери Валери. Во время каникул дочь женщины вместе с внуком приезжает к ней в гости, однако из-за неосмотрительности Мишель, Валери отравляется грибами. Напряженные отношения матери и дочери становятся еще более напряженными и Валери с сыном уезжает. Расстроенная мать несмотря на все хочет уладить свою вину и помириться с близким человеком.

Премьера 27 марта.

Гномы: Новые шляпы

Непоседливая главная героиня Хельви никогда не встречала таких же гномов, как она, кроме членов своей семьи. Но однажды в городе девушка встречает банду гномов, однако они совсем не похожи на ее родню. Хельви хочет поближе познакомиться с новыми друзьями, но на них охотится комиссар Лански.

Премьера 27 марта.

Профи

Джейсон Стейтем в новом боевике воплотит на экране коммандоса Королевской морской пехоты, элитного подразделения вооруженных сил Великобритании Левона Кейда, который оставил успешную карьеру ради воспитания дочери и теперь работает на стройке. Однажды торговцы людьми похищают дочь его босса и теперь бывший военный должен вспомнить все свои навыки для спасения девочки.

Премьера 27 марта.

Ярослав Мудрый — тесть Европы

Документальный фильм рассказывает о роли выдающегося князя Ярослава Мудрого в становлении Киевской Руси. Зрителей ждет увлекательная история, наполненная фактами и впечатляющими реконструкциями, которая позволит перенестись во времени, чтобы увидеть строительство могущественного государства.

Премьера 27 марта.

раша гудбай

В центре сюжета комедии от "Квартала 95" журналистка из Горловки, которая стала "рупором пропаганды". Когда город освобождают из оккупации, перепуганная Рита вместе с сыном убегает, как она думает, в Москву. Но на самом деле пропагандистка оказывается в Ужгороде. Теперь женщине придется воочию увидеть то, о чем она врала много лет.

Премьера 27 марта.

Напомним, вышел трейлер новой драмы с Киллианом Мерфи в главной роли и стала известна дата премьеры. Также Марго Робби заметили на съемках экранизации известного романа.