Новые сериалы с украинским переводом —что посмотреть вечером

Сериал "Опасные числа". Фото: IMDb

Динамичный сюжет, яркие герои и атмосфера, которая затягивает с первой сцены — такие сериалы точно не дадут оторваться от экрана. Эти новинки захватят с первых минут и оставят впечатления после просмотра.

О новинках сериалов, которые стоит посмотреть, в подборке Новини.LIVE.

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Алая река

Сериал по мотивам одноименной книги Лиз Мур рассказывает о полицейской, которая расследует серию убийств в районе с высоким уровнем наркомании. Вместе с поиском убийцы, следователь ищет свою сестру, которая исчезла.

По направлению к нулю

Главный герой звезда тенниса Невил Стрэндж, который после громкого развода решает отдохнуть в имении своей тети на юге Англии вместе с новой избранницей. Случайно там появляется и бывшая жена спортсмена. А внезапное убийство затягивает всех присутствующих в паутину загадок.

Сорвиголова: Рожденный заново

Перезапуск сериала от Marvel о незрячем адвокате Мэтте Мердоке. Он ведет двойную жизнь линчевателя в маске и борется за справедливость. В то же время на должность мэра города претендует бывший криминальный авторитет Уилсон Фиск, что приводит к столкновению прошлого.

Нарковоры

Двое друзей — Рэй и Мэнни — решают провернуть аферу. Они выдают себя за работников Управления по борьбе с наркотиками и забирают товар у мелких дельцов. Но однажды они выбирают слишком крупную цель и теперь за последствия придется платить.

Опасные числа

Талантливый студент-математик Эдвард Брукс на пороге нового открытия. Однажды он знакомится с девушкой, с которой быстро находит общий язык и сближается. Однако на самом деле она не та, за кого себя выдает и теперь Брукс втянут в опасную игру.

Напомним, мы писали, какие фильмы выходят в кино на этой неделе. Также предлагаем тройку новых триллеров, которые удивят неожиданными поворотами сюжета.