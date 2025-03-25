Кращі дорами про кохання з високим рейтингом — що подивитися ввечері

Дорама "Кохання по сусідству". Фото: instagram.com/tvn_drama

Коли справа стосується до кохання, дорами вміють розповідати історії, від яких неможливо відірватися. У цих серіалах романтика переплітається із захопливим сюжетом, тож хочеться дивитися серію за серією.

Новини.LIVE ділиться найкращими романтичними дорамами.

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Вийди заміж за мого чоловіка

У цій історії поєднується кохання та фантастика. Головна героїня раптово помирає після того, як дізнається про зраду свого чоловіка зі своєю найкращою подругою. Але після смерті вона повертається до життя, щоправда, на 10 років раніше. Тоді жінка вирішує уникнути долі та одружити чоловіка на своїй подрузі.

Солодка пастка

Лі Най влаштовується на роботу в одни із відомих ресторанів міста з метою помститися за свого вчителя, який збанкрутував через конкурентів. Однак з часом дівчина розуміє, що закохалася у свого ворога.

Кохання по сусідству

Історія розповість про дівчину на ім'я Пе Сок, яку усе дитинство мати порівнювала із сином своєї подруги. Через постійне суперництво, дівчина недолюблювала свого сусіда. Але через багато років вони зустрілися знову і дитячі образи поступилися дорослим почуттям.

Випадкові обійми

Особисте життя головної героїні Лі Хон не складається, тож дівчина вже встигла розчаруватися у чоловіках. Одного дня лі зустрічає своє перше кохання, який покинув її заради навчання у США, та почуття спалахують із новою силою.

Весілля неможливе

На А Джон дуже мріє стати зіркою кіно, але їй дістаються лише другорядні ролі. Одного разу друг дівчини пропонує їй зіграти його наречену, аби приховати власні таємниці від родини. Але у красуню-акторку раптово закохується його брат.

Мій милий гангстер

Колишній бандит Зі Джі Хван вирішує зав'язати із кримінальним минулим та починає нове життя. Раптово він зустрічає подругу своєї сестри і розуміє, що закохався. Однак у дівчини вже є наполегливий залицяльник.

Раніше ми ділилися добіркою гостросюжетних серіалів, від яких неможливо відірватися. Також пропонуємо 5 нових серіалів з цікавим сюжетом та харизматичними героями.