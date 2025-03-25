Лучшие дорамы о любви с высоким рейтингом — что посмотреть вечером

Дорама "Любовь по соседству". Фото: instagram.com/tvn_drama

Когда дело касается любви, дорамы умеют рассказывать истории, от которых невозможно оторваться. В этих сериалах романтика переплетается с увлекательным сюжетом, поэтому хочется смотреть серию за серией.

Новини.LIVE делится лучшими романтическими дорамами.

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Выйди замуж за моего мужа

В этой истории сочетается любовь и фантастика. Главная героиня внезапно умирает после того, как узнает об измене своего мужа со своей лучшей подругой. Но после смерти она возвращается к жизни, правда, на 10 лет раньше. Тогда женщина решает избежать судьбы и женить мужа на своей подруге.

Сладкая ловушка

Ли Най устраивается на работу в один из известных ресторанов города с целью отомстить за своего учителя, который обанкротился из-за конкурентов. Однако со временем девушка понимает, что влюбилась в своего врага.

Любовь по соседству

История расскажет о девушке по имени Пэ Сок, которую все детство мать сравнивала с сыном своей подруги. Из-за постоянного соперничества, девушка недолюбливала своего соседа. Но спустя много лет они встретились снова и детские обиды уступили взрослым чувствам.

Случайные объятия

Личная жизнь главной героини Ли Хон не складывается, поэтому девушка уже успела разочароваться в мужчинах. Однажды Ли встречает свою первую любовь, который бросил ее ради обучения в США, и чувства вспыхивают с новой силой.

Свадьба невозможна

На А Джон очень мечтает стать звездой кино, но ей достаются лишь второстепенные роли. Однажды друг девушки предлагает ей сыграть его невесту, чтобы скрыть собственные тайны от семьи. Но в красавицу-актрису внезапно влюбляется его брат.

Мой милый гангстер

Бывший бандит Зи Джи Хван решает завязать с криминальным прошлым и начинает новую жизнь. Внезапно он встречает подругу своей сестры и понимает, что влюбился. Однако у девушки уже есть настойчивый ухажер.

Ранее мы делились подборкой остросюжетных сериалов, от которых невозможно оторваться. Также предлагаем 5 новых сериалов с интересным сюжетом и харизматичными героями.