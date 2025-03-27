Квентіну Тарантіно — 62 — кращі фільми режисера

5 культових фільмів Квентіна Тарантіно, за які його обожнюють
Американський режисер та сценарист Квентін Тарантіно — один з найвидатніших кіномитців сучасності. А сьогодні, 27 березня, культовому режисеру виповнюється 62 роки.
У день народження Тарантіно Новини.LIVE згадують п'ять його фільмів, які підкорили світ кіно.
Скажені пси (1992)
Дебютна стрічка Тарантіно, яка стала справжнім проривом. Кримінальна історія про невдале пограбування розкрила світу талант режисера у створенні напружених діалогів і нестандартних сюжетних ходів.
Кримінальне чтиво (1994)
Цей фільм змінив не лише життя Квентіна, а й увесь кінематограф. Культові персонажі, чорний гумор та непередбачуваний сюжет зробили стрічку іконою жанру, а Тарантіно володарем "Оскара".
Безславні виродки (2009)
Альтернативна історія Другої світової війни, де група американських солдатів єврейського походження веде партизанську війну проти нацистів. Яскравий гумор, напруга та незабутній полковник Ланда у виконанні Крістофа Вальца.
Джанґо вільний (2012)
Кривавий, стильний та емоційний вестерн про звільненого раба, який стає мисливцем за головами. Фільм відзначився оскароносною роллю Крістофа Вальца та незабутнім антагоністом у виконанні Леонардо Ді Капріо.
Убити Білла (2003-2004)
Фільм з двох частин, у якому приголомшлива Ума Турман грає жінку-вбивцю, що мститься своїм колишнім напарникам. Бойові сцени, стильні образи та культовий саундтрек зробили цей фільм одним із найвідоміших у кар'єрі Тарантіно.
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