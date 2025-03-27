Квентіну Тарантіно — 62 — кращі фільми режисера

Квентін Тарантіно. Фото: Reuters

Американський режисер та сценарист Квентін Тарантіно — один з найвидатніших кіномитців сучасності. А сьогодні, 27 березня, культовому режисеру виповнюється 62 роки.

У день народження Тарантіно Новини.LIVE згадують п'ять його фільмів, які підкорили світ кіно.

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Скажені пси (1992)

Дебютна стрічка Тарантіно, яка стала справжнім проривом. Кримінальна історія про невдале пограбування розкрила світу талант режисера у створенні напружених діалогів і нестандартних сюжетних ходів.

Кримінальне чтиво (1994)

Цей фільм змінив не лише життя Квентіна, а й увесь кінематограф. Культові персонажі, чорний гумор та непередбачуваний сюжет зробили стрічку іконою жанру, а Тарантіно володарем "Оскара".

Безславні виродки (2009)

Альтернативна історія Другої світової війни, де група американських солдатів єврейського походження веде партизанську війну проти нацистів. Яскравий гумор, напруга та незабутній полковник Ланда у виконанні Крістофа Вальца.

Джанґо вільний (2012)

Кривавий, стильний та емоційний вестерн про звільненого раба, який стає мисливцем за головами. Фільм відзначився оскароносною роллю Крістофа Вальца та незабутнім антагоністом у виконанні Леонардо Ді Капріо.

Убити Білла (2003-2004)

Фільм з двох частин, у якому приголомшлива Ума Турман грає жінку-вбивцю, що мститься своїм колишнім напарникам. Бойові сцени, стильні образи та культовий саундтрек зробили цей фільм одним із найвідоміших у кар'єрі Тарантіно.

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