Квентину Тарантино - 62 - лучшие фильмы режиссера

Квентин Тарантино. Фото: Reuters

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино - один из величайших кинематографистов современности. А сегодня, 27 марта, культовому режиссеру исполняется 62 года.

В день рождения Тарантино Новини.LIVE вспоминают пять его фильмов, которые покорили мир кино.

Читайте также:

Бешеные псы (1992)

Дебютная лента Тарантино, которая стала настоящим прорывом. Криминальная история о неудачном ограблении раскрыла миру талант режиссера в создании напряженных диалогов и нестандартных сюжетных ходов.

Криминальное чтиво (1994)

Этот фильм изменил не только жизнь Квентина, но и весь кинематограф. Культовые персонажи, черный юмор и непредсказуемый сюжет сделали ленту иконой жанра, а Тарантино обладателем "Оскара".

Бесславные ублюдки (2009)

Альтернативная история Второй мировой войны, где группа американских солдат еврейского происхождения ведет партизанскую войну против нацистов. Яркий юмор, напряжение и незабываемый полковник Ланда в исполнении Кристофа Вальца.

Джанго свободный (2012)

Кровавый, стильный и эмоциональный вестерн об освобожденном рабе, который становится охотником за головами. Фильм отметился оскароносной ролью Кристофа Вальца и незабываемым антагонистом в исполнении Леонардо Ди Каприо.

Убить Билла (2003-2004)

Фильм из двух частей, в котором потрясающая Ума Турман играет женщину-убийцу, мстящую своим бывшим напарникам. Боевые сцены, стильные образы и культовый саундтрек сделали этот фильм одним из самых известных в карьере Тарантино.

Напомним, ранее мы делились подборкой новых украинских сериалов, которые стоит посмотреть. А также предлагаем тройку жутких триллеров, от которых невозможно оторваться.