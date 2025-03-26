Хамдана Баллала затримала ЦАХАЛ — фото, відео

Оскароносного палестинського режисера заарештували за напад
Палестинського режисера Хамдана Баллала затримала ЦАХАЛ. Автора фільму "Немає іншої землі", який отримав "Оскар-2025", звинувачуюють у нападі на ізраїльтян.
Про це повідомило видання Times of Israel.
Хамдана Баллала заарештувала ЦАХАЛ
На Західному березі річки Йордан розгорілася сутичка між поселенцями та мешканцями палестинського селища. Як стверджують очевидці події, поселенці здійснили напад на село та почали кидати каміння у мешканців та їхні авто, на що палестинці почали кидати каміння у відповідь.
Breaking: settlers attack Palestinians and international activists in Masafer Yatta pic.twitter.com/Q9FMHjzI6w— Anna🍉🗝️ (@anna_lippman) March 24, 2025
Однак, за версією ЦАХАЛ, конфлікт розпочався після того, як декілька палестинців кинули камінням у автівки ізраїльтян та пошкодили їх. А коли армія прибула на місце, аби "розігнати сутичку", палестинці почали кидати каміння у них.
Учасником подій також став режисер. Його та ще двох палестинців, а також ізраїльтянина, заарештувала ЦАХАЛ. На даний момент Баллала відпустили під заставу.
Як розповів режисер Базель Адра, який був свідком подій, заявив, що напад з боку ізраїльської сторони був помстою за фільм Баллала. У стрічці "Немає іншої землі" режисер показав життя палестинців під час війни.
"Ми повернулися з церемонії вручення "Оскара", і відтоді на нас щодня нападають Це може бути їхньою помстою нам за те, що ми зняли фільм. Це схоже на покарання", — заявив Адра.
Після звільнення з в'язниці Баллал заявив про те, що поселенці напали на його будинок, а прибувші бійці ЦАХАЛ побили його та заарештували.
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