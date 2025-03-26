Хамдана Баллала затримала ЦАХАЛ — фото, відео

Хамдан Баллал. Фото: Reuters

Палестинського режисера Хамдана Баллала затримала ЦАХАЛ. Автора фільму "Немає іншої землі", який отримав "Оскар-2025", звинувачуюють у нападі на ізраїльтян.

Про це повідомило видання Times of Israel.

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На Західному березі річки Йордан розгорілася сутичка між поселенцями та мешканцями палестинського селища. Як стверджують очевидці події, поселенці здійснили напад на село та почали кидати каміння у мешканців та їхні авто, на що палестинці почали кидати каміння у відповідь.

Breaking: settlers attack Palestinians and international activists in Masafer Yatta pic.twitter.com/Q9FMHjzI6w — Anna🍉🗝️ (@anna_lippman) March 24, 2025

Однак, за версією ЦАХАЛ, конфлікт розпочався після того, як декілька палестинців кинули камінням у автівки ізраїльтян та пошкодили їх. А коли армія прибула на місце, аби "розігнати сутичку", палестинці почали кидати каміння у них.

Учасником подій також став режисер. Його та ще двох палестинців, а також ізраїльтянина, заарештувала ЦАХАЛ. На даний момент Баллала відпустили під заставу.

Як розповів режисер Базель Адра, який був свідком подій, заявив, що напад з боку ізраїльської сторони був помстою за фільм Баллала. У стрічці "Немає іншої землі" режисер показав життя палестинців під час війни.

"Ми повернулися з церемонії вручення "Оскара", і відтоді на нас щодня нападають Це може бути їхньою помстою нам за те, що ми зняли фільм. Це схоже на покарання", — заявив Адра.

Після звільнення з в'язниці Баллал заявив про те, що поселенці напали на його будинок, а прибувші бійці ЦАХАЛ побили його та заарештували.

Розбита автівка Базель Адра після нападу. Фото: Reuters

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