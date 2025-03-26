Джордж Клуні розкритикував уряд США — що відповів Дональд Трамп

Джордж Клуні. Фото: скриншот

Голлівудський актор Джордж Клуні розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа. Зокрема, зірка кіно обурився ставленням уряду до журналістів.

Про це актор заявив в епізоді 60 Minutes від CBS.

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Джордж Клуні розкритикував адміністрацію Трампа

Під час своєї промови актор згадав про судові позови Трампа проти видань ABC та CBS News. на думку Клуні, таким чином нинішній американський уряд намагається зменшити вплив ЗМІ на суспільство, використовуючи штрафи та залякування.

"Коли три гілки влади, судова, виконавча і законодавча, зазнають невдачі, четверта має досягти успіху. Видання ABC щойно врегулювало судовий позов з адміністрацією Трампа. І CBS News наразі в процесі… Ми бачимо цю ідею використання уряду, щоб залякувати чи штрафувати, чи використати корпорації, щоб зменшити кількість журналістів. Урядам не подобається свобода преси. Вони не люблять пресу", — сказав знаменитість.

Актор Джордж Клуні. Фото: Wikipedia

Своєю чергою Дональд Трамп також не пройшов повз висловлювання актора. На своїй сторінці в Truth Social президент США різко відреагував на слова Клуні та назвав його "другосортним актором".

" Навіщо вкрай дискредитованій програмі 60 Minutes робити повний "пафосний ролик" про Джорджа Клуні, другосортну кінозірку та невдалого політичного експерта? Він завзято боровся за обрання "Сонного Джо", а потім, одразу після дебатів, кинув його, як собаку. Пізніше, я припускаю, за наказом з табору Обами підштовхнув усіх до Камали, але незабаром зрозумів, що з цього нічого доброго не вийде", — написав Трамп.

Нагадаємо, зірка "Надприродного" Міша Коллінз позбувся своєї Tesla через скандальні висловлювання Ілона Маска. Також ми писали, що Майкл Дуглас висміяв політику Дональда Трампа.