Міша Коллінз позбувся своєї Tesla та назвав її свастикаром — відео

Міша Коллінз. Фото: instagram.com/misha

Американський актор Міша Коллінз позбувся свого автомобілю від компанії Tesla, яка належить скандальному мільярдеру Ілону Маску. Зірка "Надприродного" вже знайшов заміну старому авто.

Відповідним відео актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Міша Коллінз назвав Tesla "свастикаром"

Актор розповів шанувальникам у відео, що потрапив у дорожню пригоду на своїй Tesla. На виплачені страховою компанією кошти Коллінз міг би купити таке саме авто, однак на тлі скандальних заяв Ілона Маска віддав перевагу іншій марці.

Ба більше, актор назвав Tesla "свастикаром", поєднавши слова "свастика" та "машина" (car).

"Як ви знаєте, багато людей зараз позбуваються своїх Tesla, тому що Tesla дійсно зараз — "swasticar", — сказав Коллінз.

На заміну авто від Маска зірка "Наприродного" придбав собі перевірений часом Toyota Pickup. За словами Коллінза, він обійшовся йому у 10 разів дешевше, ніж Tesla. Актор цілком задоволений своєю покупкою та вже похизувався нею перед фанатами.

Зазначимо, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення Коллінз підтримав українців. Актор навіть неодноразово приїжджав до України та активно допомагає благодійним організаціям під час війни. Окрім того, під час президентських виборів у США Міша підтримав Камаллу Гарріс, а згодом засудив Трампа за його позицію щодо війни в Україні.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун захопилася українським мистецтвом. А також співзасновник Netflix задонатив чималу суму для допомоги українцям.