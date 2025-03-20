Миша Коллинз избавился от своей Tesla и назвал ее свастикаром — видео

Миша Коллинз. Фото: instagram.com/misha

Американский актер Миша Коллинз избавился от своего автомобиля от компании Tesla, которая принадлежит скандальному миллиардеру Илону Маску. Звезда "Сверхъестественного" уже нашел замену старому авто.

Соответствующим видео актер поделился на своей странице в Instagram.

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Миша Коллинз назвал Tesla "свастикаром"

Актер рассказал поклонникам в видео, что попал в дорожное происшествие на своей Tesla. На выплаченные страховой компанией средства Коллинз мог бы купить такое же авто, однако на фоне скандальных заявлений Илона Маска отдал предпочтение другой марке.

Более того, актер назвал Tesla "свастикаром", соединив слова "свастика" и "машина" (car).

"Как вы знаете, многие люди избавляются от своих Tesla, потому что Tesla действительно сейчас — "swasticar", — сказал Коллинз.

На замену автомобилю от Маска звезда "Сверхъестественного" приобрел себе проверенный временем Toyota Pickup. По словам Коллинза, он обошелся ему в 10 раз дешевле, чем Tesla. Актер вполне доволен своей покупкой и уже похвастался ею перед фанатами.

Отметим, что с первых дней полномасштабного российского вторжения Коллинз поддержал украинцев. Актер даже неоднократно приезжал в Украину и активно помогает благотворительным организациям во время войны. Кроме того, во время президентских выборов в США Миша поддержал Камаллу Харрис, а впоследствии осудил Трампа за его позицию относительно войны в Украине.

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