Джордж Клуни раскритиковал правительство США — что ответил Дональд Трамп

Джордж Клуни. Фото: скриншот

Голливудский актер Джордж Клуни раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа. В частности, звезда кино возмутился отношением правительства к журналистам.

Об этом актер заявил в эпизоде 60 Minutes от CBS.

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Джордж Клуни раскритиковал администрацию Трампа

Во время своей речи актер вспомнил о судебных исках Трампа против изданий ABC и CBS News. по мнению Клуни, таким образом нынешнее американское правительство пытается уменьшить влияние СМИ на общество, используя штрафы и запугивания.

"Когда три ветви власти, судебная, исполнительная и законодательная, терпят неудачу, четвертая должна преуспеть. Издание ABC только что урегулировало судебный иск с администрацией Трампа. И CBS News сейчас в процессе... Мы видим эту идею использования правительства, чтобы запугивать или штрафовать, или использовать корпорации, чтобы уменьшить количество журналистов. Правительствам не нравится свобода прессы. Они не любят прессу", — сказал знаменитость.

Актер Джордж Клуни. Фото: Wikipedia

В свою очередь Дональд Трамп также не прошел мимо высказывания актера. На своей странице в Truth Social президент США резко отреагировал на слова Клуни и назвал его "второсортным актером".

" Зачем крайне дискредитированной программе 60 Minutes делать полный "пафосный ролик" о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудачном политическом эксперте? Он упорно боролся за избрание "Сонного Джо", а потом, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я предполагаю, по приказу из лагеря Обамы подтолкнул всех к Камале, но вскоре понял, что из этого ничего хорошего не выйдет", — написал Трамп.

Напомним, звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз лишился своей Tesla из-за скандальных высказываний Илона Маска. Также мы писали, что Майкл Дуглас высмеял политику Дональда Трампа.