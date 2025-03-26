Джуд Лоу показався в образі Путіна на зніманнях Чарівника Кремля — фото

Джуд Лоу. Фото: Reuters

Британського актора Джуда Лоу помітили на зніманнях нового фільму "Чарівник Кремля". Зірка "Шерлока Холмса" зіграє у стрічці російського диктатора Володимира Путіна.

Світлинами зі знімального майданчика поділилося видання Novaya Gazeta Europe.

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Джуд Лоу на зніманнях "Чарівник Кремля"

52-річний актор був помічений у столиці Латвії Ризі, де відбувається знімальний процес. Лоу з'явився на майданчику вже у гримі та чорному костюмі із плащем, в якому часто могли бачити Путіна.

Для ролі російського диктатора актор довелося висвітлити волосся та змінити зачіску.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



📷: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 25, 2025

Про те, що британська зірка втілить президента РФ стало відомо у січні, тоді ж Лоу сам підтвердив свою участь у фільмі. Актор зіграє Путіна на початку його політичної кар'єри.

Стрічка "Чарівник Кремля" французького режисера Олів'є Ассаяса заснована на однойменній книзі Джуліано да Емполі 2022 року. Сюжет фільму розповість про персонажа на ім'я Вадим Баранов, образ якого був натхненний ексрадником президента РФ Владиславом Сурковим, та висвітлить такі події як війна у Чечні, трагедія із підводним човном "Курськ" та Помаранчева революція.

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