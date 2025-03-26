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Джуда Лоу в образе Путина заметили в Риге — фото

26 марта 2025 10:10
Мария Коваленко - Редактор
Джуд Лоу показался в образе Путина на съемках Волшебника Кремля — фото
Джуд Лоу. Фото: Reuters
Мария Коваленко - Редактор

Британского актера Джуда Лоу заметили на съемках нового фильма "Волшебник Кремля". Звезда "Шерлока Холмса" сыграет в ленте российского диктатора Владимира Путина.

Фотографиями со съемочной площадки поделилось издание Novaya Gazeta Europe.

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52-летний актер был замечен в столице Латвии Риге, где происходит съемочный процесс. Лоу появился на площадке уже в гриме и черном костюме с плащом, в котором часто могли видеть Путина.

Для роли российского диктатора актеру пришлось осветлить волосы и изменить прическу.

О том, что британская звезда воплотит президента РФ, стало известно в январе, тогда же Лоу сам подтвердил свое участие в фильме. Актер сыграет Путина в начале его политической карьеры.

Лента "Волшебник Кремля" французского режиссера Оливье Ассаяса основана на одноименной книге Джулиано да Эмполи 2022 года. Сюжет фильма расскажет о персонаже по имени Вадим Баранов, образ которого был вдохновлен экс-советником президента РФ Владиславом Сурковым, и осветит такие события, как война в Чечне, трагедия с подводной лодкой "Курск" и Оранжевая революция.

Напомним, Марго Робби в свадебном платье застали на съемках экранизации известного романа. Также мы писали, что вышел новый трейлер драмы с Киллианом Мерфи.

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