Джуд Лоу показался в образе Путина на съемках Волшебника Кремля — фото

Джуд Лоу. Фото: Reuters

Британского актера Джуда Лоу заметили на съемках нового фильма "Волшебник Кремля". Звезда "Шерлока Холмса" сыграет в ленте российского диктатора Владимира Путина.

Фотографиями со съемочной площадки поделилось издание Novaya Gazeta Europe.

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Джуд Лоу на съемках "Волшебника Кремля"

52-летний актер был замечен в столице Латвии Риге, где происходит съемочный процесс. Лоу появился на площадке уже в гриме и черном костюме с плащом, в котором часто могли видеть Путина.

Для роли российского диктатора актеру пришлось осветлить волосы и изменить прическу.

EXCLUSIVE: Первые фотографии Джуда Лоу в роли Владимира Путина в фильме "Волшебник Кремля" Оливье Ассаяса, фильм о России 1990-х годов, который сейчас снимается в Риге.



📷: Новая газета Европа pic.twitter.com/OPm25Ygycu - Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 25, 2025

О том, что британская звезда воплотит президента РФ, стало известно в январе, тогда же Лоу сам подтвердил свое участие в фильме. Актер сыграет Путина в начале его политической карьеры.

Лента "Волшебник Кремля" французского режиссера Оливье Ассаяса основана на одноименной книге Джулиано да Эмполи 2022 года. Сюжет фильма расскажет о персонаже по имени Вадим Баранов, образ которого был вдохновлен экс-советником президента РФ Владиславом Сурковым, и осветит такие события, как война в Чечне, трагедия с подводной лодкой "Курск" и Оранжевая революция.

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