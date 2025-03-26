Хамдана Баллала задержала ЦАХАЛ - фото, видео

Хамдан Баллал. Фото: Reuters

Палестинского режиссера Хамдана Баллала задержала ЦАХАЛ. Автора фильма "Нет другой земли", который получил "Оскар-2025", обвиняют в нападении на израильтян.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

Читайте также:

Хамдана Баллала арестовала ЦАХАЛ

На Западном берегу реки Иордан разгорелась стычка между поселенцами и жителями палестинского поселка. Как утверждают очевидцы происшествия, поселенцы совершили нападение на деревню и начали бросать камни в жителей и их авто, на что палестинцы начали бросать камни в ответ.

Breaking: поселенцы атакуют палестинцев и международных активистов в Масафер Ятта pic.twitter.com/Q9FMHjzI6w - Anna🍉🗝️ (@anna_lippman) 24 марта 2025 г.

Однако, по версии ЦАХАЛ, конфликт начался после того, как несколько палестинцев бросили камнями в машины израильтян и повредили их. А когда армия прибыла на место, чтобы "разогнать схватку", палестинцы начали бросать камни в них.

Участником событий также стал режиссер. Его и еще двух палестинцев, а также израильтянина, арестовала ЦАХАЛ. На данный момент Баллала отпустили под залог.

Как рассказал режиссер Базель Адра, который был свидетелем событий, заявил, что нападение со стороны израильской стороны было местью за фильм Баллала. В ленте "Нет другой земли" режиссер показал жизнь палестинцев во время войны.

"Мы вернулись с церемонии вручения "Оскара", и с тех пор на нас каждый день нападают Это может быть их местью нам за то, что мы сняли фильм. Это похоже на наказание",— заявил Адра.

После освобождения из тюрьмы Баллал заявил о том, что поселенцы напали на его дом, а прибывшие бойцы ЦАХАЛ избили его и арестовали.

Разбитая машина Базель Адра после нападения. Фото: Reuters

Напомним, Джордж Клуни раскритиковал правительство США и нарвался на жесткий ответ Трампа. А также мы писали, что Джуда Лоу заметили в образе Путина на съемках в Риге.