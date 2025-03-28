Лучшие сериалы на Netflix в украинском переводе — что посмотреть онлайн

Сериал "Резиденция". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix предлагает множество сериалов, но есть те, которые особенно пришлись по душе украинским зрителям. Они захватывают с первой серии и дарят незабываемые эмоции.

Новини.LIVE рассказывает, какие топ-5 сериалов смотрят на украинском Netflix.

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Переходный возраст

Детективный мини-сериал наделал шума в сети. Сюжет рассказывает о 13-летнем парне, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Родители юноши не верят в его причастность к преступлению и начинают искать правду.

Резиденция

Запутанная детективная история, которая происходит в Белом доме. Среди 132 комнат есть 157 подозреваемых и одно тело почетного гостя. За расследование берется легендарная детектив Корделия Капп.

Леопард

Костюмированная историческая драма рассказывает о семье сицилийского князя. На фоне революции, бушующей в стране, аристократ должен защитить свою семью и уберечь свои интересы.

Плеймейкерша

Спортивная комедия с Кейт Хадсон в главной роли. Бывшая светская львица неожиданно должна возглавить баскетбольную команду вместо своего брата. Теперь она должна не только уберечь семейное дело, но и доказать, что достойна руководить бизнесом.

Нулевой день

Напряженный политический триллер, главную роль в котором исполнил Роберт де Ниро. В США происходит масштабная кибератака, которая приводит к гибели трех тысяч человек. Экс-президент должен возглавить следственную группу и выяснить, кто стоит за преступлением.

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