Фільм Голланд — на Prime Video вийшов новий детективний трилер з Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у фільмі "Голланд". Фото: Prime Video

На стримінговому сервісі Prime Video від Amazon вийшов новий детективний трилер "Голланд" від режисерки Мімі Кейв. Головну роль у стрічці виконала голлівудська акторка Ніколь Кідман.

Фільм вже доступний для перегляду на Prime Video.

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Захопливий сюжет розгортається у невеличкому місті Голланд на американському Середньому Заході. Головна героїня Ненсі підозрює, що її чоловік Фред її зраджує. Щоб помститися йому, Ненсі і сама знаходить коханця та заводить роман на стороні. Однак згодом жінка починає розуміти, що чоловік приховує від неї набагато страшнішу таємницю, ніж невірність у шлюбі.

Сценарій до фільму був написаний ще 2013 року сценаристом Ендрю Сороски. Очікувалося, що головні ролі у стрічці зіграють Еммі Воттс і Браян Кренстон, але роботу над проєктом відклали.

2023 року стало відомо, що за створення фільму взялася Amazon Studios, а Ніколь Кідман отримала не лише головну роль, а й стала продюсеркою.

Ніколь Кідман у трилері "Голланд". Фото: кадр з фільму

У стрічці також знялися Гаель Гарсіа Берналь, Меттью Макфедьєн, Рейчел Сеннотт і Леннон Парем.

Прем'єра фільму відбулася 9 березня 2025 року в рамках фестивалю South by Southwest, а з 27 березня трилер вже доступний для перегляду онлайн.

Нагадаємо, студія Marvel розсекретила усіх акторів нового фільму "Месники: Судний день". А також стало відомо, що на Netflix очікується прем'єра детективного мінісеріалу.