Фильм Голланд - на Prime Video вышел новый детективный триллер с Николь Кидман

Николь Кидман в фильме "Холланд". Фото: Prime Video

На стриминговом сервисе Prime Video от Amazon вышел новый детективный триллер "Холланд" от режиссера Мими Кейв. Главную роль в ленте исполнила голливудская актриса Николь Кидман.

Фильм уже доступен для просмотра на Prime Video.

Читайте также:

О чем новый триллер "Холланд"

Захватывающий сюжет разворачивается в небольшом городе Холланд на американском Среднем Западе. Главная героиня Нэнси подозревает, что ее муж Фред ей изменяет. Чтобы отомстить ему, Нэнси и сама находит любовника и заводит роман на стороне. Однако впоследствии женщина начинает понимать, что муж скрывает от нее гораздо более страшную тайну, чем неверность в браке.

Сценарий к фильму был написан еще в 2013 году сценаристом Эндрю Сороски. Ожидалось, что главные роли в ленте сыграют Эмми Уоттс и Брайан Крэнстон, но работу над проектом отложили.

В 2023 году стало известно, что за создание фильма взялась Amazon Studios, а Николь Кидман получила не только главную роль, но и стала продюсером.

Николь Кидман в триллере "Холланд". Фото: кадр из фильма

В ленте также снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Мэттью Макфэдьен, Рэйчел Сеннотт и Леннон Парем.

Премьера фильма состоялась 9 марта 2025 года в рамках фестиваля South by Southwest, а с 27 марта триллер уже доступен для просмотра онлайн.

Напомним, студия Marvel рассекретила всех актеров нового фильма "Мстители: Судный день". А также стало известно, что на Netflix ожидается премьера детективного мини-сериала.