Фильм Голланд - на Prime Video вышел новый детективный триллер с Николь Кидман

Prime Video восхитил премьерой детективного триллера с Кидман
На стриминговом сервисе Prime Video от Amazon вышел новый детективный триллер "Холланд" от режиссера Мими Кейв. Главную роль в ленте исполнила голливудская актриса Николь Кидман.
Фильм уже доступен для просмотра на Prime Video.
О чем новый триллер "Холланд"
Захватывающий сюжет разворачивается в небольшом городе Холланд на американском Среднем Западе. Главная героиня Нэнси подозревает, что ее муж Фред ей изменяет. Чтобы отомстить ему, Нэнси и сама находит любовника и заводит роман на стороне. Однако впоследствии женщина начинает понимать, что муж скрывает от нее гораздо более страшную тайну, чем неверность в браке.
Сценарий к фильму был написан еще в 2013 году сценаристом Эндрю Сороски. Ожидалось, что главные роли в ленте сыграют Эмми Уоттс и Брайан Крэнстон, но работу над проектом отложили.
В 2023 году стало известно, что за создание фильма взялась Amazon Studios, а Николь Кидман получила не только главную роль, но и стала продюсером.
В ленте также снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Мэттью Макфэдьен, Рэйчел Сеннотт и Леннон Парем.
Премьера фильма состоялась 9 марта 2025 года в рамках фестиваля South by Southwest, а с 27 марта триллер уже доступен для просмотра онлайн.
Напомним, студия Marvel рассекретила всех актеров нового фильма "Мстители: Судный день". А также стало известно, что на Netflix ожидается премьера детективного мини-сериала.
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