Месники Судний день — Marvel розсекретила акторський склад фільму

Анонс "Месники: Судний день". Фото: instagram.com/marvel

Студія Marvel нарешті розсекретила імена акторів, які з'являться у новому фільмі "Месники: Судний день". Режисерами супергеройської стрічки стануть брати Руссо.

Довгоочікувану новину повідомили на сторінці студії в Instagram.

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Творці фільму у незвичний спосіб вирішити повідомити шанувальникам акторський склад майбутнього екшну. Marvel опублікувала відео, на якому показала 27 стільців з іменами зірок, які приєднаються до касту.

Так, у фільмі глядачі знову побачать улюблених персонажів та нових супергероїв. Ба більше, великим сюрпризом для глядачів стане повернення культових акторів, які першими втілили образи кіновсесвіту на екрані.

Отже, повний перелік акторів та їхні ролі у стрічці "Месники: Судний день":

Кріс Хемсворт — Тор

Ванесса Кірбі — Сью Шторм

Ентоні Макі — Капітан Америка

Себастьян Стен — "Бакі" Барнс

Летиція Райт — Чорна Пантера

Пол Радд — Людина-мураха

Ваятт Расселл — агент США

Теноч Уерта Мехія — Намор

Ебон Мосс-Бахрак — Істота

Сіму Лю — Шанг-Чі

Флоренс П'ю — Олена Бєлова

Келсі Греммер — Звір

Льюїс Пуллман — Вартовий

Денні Рамірес — Сокіл

Джозеф Куїнн — Джонні Шторм

Девід Харбор — Червоний Охоронець

Вінстон Дьюк — М'Баку

Ханна Джон-Камен — Привид

Том Хіддлстон — Локі

Патрік Стюарт — професор Ікс

Ієн Мак-Келлен — Магнето

Алан Каммінг — Курт Вагнер

Ребекка Ромійн — Містік

Джеймс Марсден — Циклоп

Ченнінг Татум — Гамбіт

Педро Паскаль — Рід Річардс

Роберт Дауні-молодший — Доктор Дум.

Наразі фільм перебуває на етапі розробки. Наразі про сюжет відомо лише те, що головним антигероєм стане Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні молодшого. Прем'єра стрічки в Україні запланована на 1 травня 2026 року.

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