Мстители Судный день — Marvel рассекретила актерский состав фильма

Анонс "Мстители: Судный день". Фото: instagram.com/marvel

Студия Marvel наконец рассекретила имена актеров, которые появятся в новом фильме "Мстители: Судный день". Режиссерами супергеройской ленты станут братья Руссо.

Долгожданную новость сообщили на странице студии в Instagram.

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Создатели фильма необычным способом решили сообщить поклонникам актерский состав будущего экшна. Marvel опубликовала видео, на котором показала 27 стульев с именами звезд, которые присоединятся к касту.

Так, в фильме зрители снова увидят любимых персонажей и новых супергероев. Более того, большим сюрпризом для зрителей станет возвращение культовых актеров, которые первыми воплотили образы киновселенной на экране.

Итак, полный перечень актеров и их роли в фильме "Мстители: Судный день":

Крис Хемсворт — Тор

Ванесса Кирби — Сью Шторм

Энтони Маки — Капитан Америка

Себастьян Стэн — "Баки" Барнс

Летиция Райт — Черная Пантера

Пол Радд — Человек-муравей

Вайатт Расселл — агент США

Теноч Уэрта Мехия — Намор

Эбон Мосс-Бахрак — Существо

Симу Лю — Шанг-Чи

Флоренс Пью — Елена Белова

Кэлси Грэммер — Зверь

Льюис Пуллман — Часовой

Дэнни Рамирес — Сокол

Джозеф Куинн — Джонни Шторм

Дэвид Харбор — КрасныйСтраж

Уинстон Дьюк — М'Баку

Ханна Джон-Камен — Призрак

Том Хиддлстон — Локи

Патрик Стюарт — профессор Икс

Иэн МакКеллен — Магнето

Алан Камминг — Курт Вагнер

Ребекка Ромийн — Мистик

Джеймс Марсден — Циклоп

Ченнинг Татум — Гамбит

Педро Паскаль — Рид Ричардс

Роберт Дауни-младший — Доктор Дум.

Сейчас фильм находится на этапе разработки. Сейчас о сюжете известно лишь то, что главным антигероем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни младшего. Премьера ленты в Украине запланирована на 1 мая 2026 года.

Напомним, стало известно, кто может сыграть Хагрида в сериале "Гарри Поттер" от HBO. Также Netflix захватил зрителей анонсом нового детективного мини-сериала.