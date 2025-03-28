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Marvel рассекретила актерский состав новой части "Мстителей"

28 марта 2025 13:34
Мария Коваленко - Редактор
Мстители Судный день — Marvel рассекретила актерский состав фильма
Анонс "Мстители: Судный день". Фото: instagram.com/marvel
Мария Коваленко - Редактор

Студия Marvel наконец рассекретила имена актеров, которые появятся в новом фильме "Мстители: Судный день". Режиссерами супергеройской ленты станут братья Руссо.

Долгожданную новость сообщили на странице студии в Instagram.

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Создатели фильма необычным способом решили сообщить поклонникам актерский состав будущего экшна. Marvel опубликовала видео, на котором показала 27 стульев с именами звезд, которые присоединятся к касту.

Так, в фильме зрители снова увидят любимых персонажей и новых супергероев. Более того, большим сюрпризом для зрителей станет возвращение культовых актеров, которые первыми воплотили образы киновселенной на экране.

Итак, полный перечень актеров и их роли в фильме "Мстители: Судный день":

  • Крис Хемсворт — Тор
  • Ванесса Кирби — Сью Шторм
  • Энтони Маки — Капитан Америка
  • Себастьян Стэн — "Баки" Барнс
  • Летиция Райт — Черная Пантера
  • Пол Радд — Человек-муравей
  • Вайатт Расселл — агент США
  • Теноч Уэрта Мехия — Намор
  • Эбон Мосс-Бахрак — Существо
  • Симу Лю — Шанг-Чи
  • Флоренс Пью — Елена Белова
  • Кэлси Грэммер — Зверь
  • Льюис Пуллман — Часовой
  • Дэнни Рамирес — Сокол
  • Джозеф Куинн — Джонни Шторм
  • Дэвид Харбор — КрасныйСтраж
  • Уинстон Дьюк — М'Баку
  • Ханна Джон-Камен — Призрак
  • Том Хиддлстон — Локи
  • Патрик Стюарт — профессор Икс
  • Иэн МакКеллен — Магнето
  • Алан Камминг — Курт Вагнер
  • Ребекка Ромийн — Мистик
  • Джеймс Марсден — Циклоп
  • Ченнинг Татум — Гамбит
  • Педро Паскаль — Рид Ричардс
  • Роберт Дауни-младший — Доктор Дум.

Сейчас фильм находится на этапе разработки. Сейчас о сюжете известно лишь то, что главным антигероем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни младшего. Премьера ленты в Украине запланирована на 1 мая 2026 года.

Напомним, стало известно, кто может сыграть Хагрида в сериале "Гарри Поттер" от HBO. Также Netflix захватил зрителей анонсом нового детективного мини-сериала.

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