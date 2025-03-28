Мстители Судный день — Marvel рассекретила актерский состав фильма

Marvel рассекретила актерский состав новой части "Мстителей"
Студия Marvel наконец рассекретила имена актеров, которые появятся в новом фильме "Мстители: Судный день". Режиссерами супергеройской ленты станут братья Руссо.
Долгожданную новость сообщили на странице студии в Instagram.
Кто будет сниматься в новой части "Мстителей"
Создатели фильма необычным способом решили сообщить поклонникам актерский состав будущего экшна. Marvel опубликовала видео, на котором показала 27 стульев с именами звезд, которые присоединятся к касту.
Так, в фильме зрители снова увидят любимых персонажей и новых супергероев. Более того, большим сюрпризом для зрителей станет возвращение культовых актеров, которые первыми воплотили образы киновселенной на экране.
Итак, полный перечень актеров и их роли в фильме "Мстители: Судный день":
- Крис Хемсворт — Тор
- Ванесса Кирби — Сью Шторм
- Энтони Маки — Капитан Америка
- Себастьян Стэн — "Баки" Барнс
- Летиция Райт — Черная Пантера
- Пол Радд — Человек-муравей
- Вайатт Расселл — агент США
- Теноч Уэрта Мехия — Намор
- Эбон Мосс-Бахрак — Существо
- Симу Лю — Шанг-Чи
- Флоренс Пью — Елена Белова
- Кэлси Грэммер — Зверь
- Льюис Пуллман — Часовой
- Дэнни Рамирес — Сокол
- Джозеф Куинн — Джонни Шторм
- Дэвид Харбор — КрасныйСтраж
- Уинстон Дьюк — М'Баку
- Ханна Джон-Камен — Призрак
- Том Хиддлстон — Локи
- Патрик Стюарт — профессор Икс
- Иэн МакКеллен — Магнето
- Алан Камминг — Курт Вагнер
- Ребекка Ромийн — Мистик
- Джеймс Марсден — Циклоп
- Ченнинг Татум — Гамбит
- Педро Паскаль — Рид Ричардс
- Роберт Дауни-младший — Доктор Дум.
Сейчас фильм находится на этапе разработки. Сейчас о сюжете известно лишь то, что главным антигероем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни младшего. Премьера ленты в Украине запланирована на 1 мая 2026 года.
Напомним, стало известно, кто может сыграть Хагрида в сериале "Гарри Поттер" от HBO. Также Netflix захватил зрителей анонсом нового детективного мини-сериала.
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