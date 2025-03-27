Серіал Гаррі Поттер — хто зіграє Геґріда, фото

Рубеус Гаґрід у фільмі "Гаррі Поттер". Фото: кадр з фільму

Телекомпанія HBO продовжує активно працювати над створенням нового серіалу за мотивами всесвіту Гаррі Поттера. Творці проєкту ведуть перемовини з ще одним актором, який може приєднатися до касту у ролі Геґріда.

Про це повідомляє Deadline.

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Як стало відомо, викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда у серіалі може зіграти британський актор і комік Нік Фрост.

За словами інсайдерів, наразі компанія перебуває на останній стадії перемовини із зіркою. Тож, є велика ймовірність, що саме Фрост стане новим Геґрідом.

Нік Фрост. Фото: instagram.com/friedgold

Нік Фрост відомий своїми ролями у фільмах з трилогії "Три смаки "Cornetto", "Прибулець Павло", "Боротьба з моєю родиною" та у серіалі "Чому жінки вбивають".

Нагадаємо, раніше Netflix заінтригував трейлером нового детективного мінісеріалу. Також ми писали, що Джуд Лоу з'явився в образі Путіна на зніманнях нового фільму.