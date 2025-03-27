Серіал Гаррі Поттер — хто зіграє Геґріда, фото

Стало відомо, хто може зіграти Геґріда у серіалі "Гаррі Поттер"
Телекомпанія HBO продовжує активно працювати над створенням нового серіалу за мотивами всесвіту Гаррі Поттера. Творці проєкту ведуть перемовини з ще одним актором, який може приєднатися до касту у ролі Геґріда.
Про це повідомляє Deadline.
Хто зіграє Геґріда у серіалі про Гаррі Поттера
Як стало відомо, викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда у серіалі може зіграти британський актор і комік Нік Фрост.
За словами інсайдерів, наразі компанія перебуває на останній стадії перемовини із зіркою. Тож, є велика ймовірність, що саме Фрост стане новим Геґрідом.
Нік Фрост відомий своїми ролями у фільмах з трилогії "Три смаки "Cornetto", "Прибулець Павло", "Боротьба з моєю родиною" та у серіалі "Чому жінки вбивають".
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