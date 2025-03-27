Сериал Гарри Поттер — кто сыграет Хагрида, фото

Рубеус Хагрид в фильме "Гарри Поттер". Фото: кадр из фильма

Телекомпания HBO продолжает активно работать над созданием нового сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера. Создатели проекта ведут переговоры с еще одним актером, который может присоединиться к касту в роли Хагрида.

Об этом сообщает Deadline.

Читайте также:

Кто сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере

Как стало известно, преподавателя ухода за магическими существами и лесника Хогвартса Рубеуса Хагрида в сериале может сыграть британский актер и комик Ник Фрост.

По словам инсайдеров, сейчас компания находится на последней стадии переговоров со звездой. Поэтому есть большая вероятность, что именно Фрост станет новым Хагридом.

Ник Фрост. Фото: instagram.com/friedgold

Ник Фрост известен своими ролями в фильмах из трилогии "Три вкуса "Cornetto", "Пришелец Павел", "Борьба с моей семьей" и в сериале "Почему женщины убивают".

Напомним, ранее Netflix заинтриговал трейлером нового детективного мини-сериала. Также мы писали, что Джуд Лоу появился в образе Путина на съемках нового фильма.