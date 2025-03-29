Кращі нові мінісеріали — що подивитися за вихідні

Серіал "Довга яскрава річка". Фото: PEACOCK

Відпочиньте у вихідні за переглядом нових захопливих серіалів. Кожну з цих історій зі своїм небанальним сюжетом та харизматичними героями легко подужати за один вікенд.

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Довга яскрава річка (8 серій)

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Нагадаємо, ми розповідали про 5 найпопулярніших серіалів на Netflix з українським перекладом. А також стало відомо, що на Prime Video вийшов новий трилер з Ніколь Кідман.