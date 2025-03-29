Лучшие новые мини-сериалы — что посмотреть за выходные

Сериал "Длинная яркая река". Фото: PEACOCK

Отдохните в выходные за просмотром новых увлекательных сериалов. Каждую из этих историй со своим небанальным сюжетом и харизматичными героями легко осилить за один уикенд.

Новини.LIVE делится свежей подборкой.

Читайте также:

Только один взгляд (6 серий)

Экранизация романа американского писателя Гарлана Кобена от Netflix. Детективный сюжет, в котором главная героиня ищет правду и пытается защитить своего мужа от его темных секретов.

Камера 211 (6 серий)

Адвокат по правам человека должен выдавать из себя заключенного, чтобы выжить во время бунта в тюрьме. С каждой минутой он все больше погружается в безжалостный криминальный мир, который разоблачит и его темные стороны.

Резиденция (8 серий)

В Белом доме случается загадочное убийство прямо во время государственного приема. Эксцентричная детектив Корделия Капп должна найти виновного в преступлении и распутать клубок тайн.

Первозданная Америка (6 серий)

События вестерн-триллера разворачиваются в 1867 году. Мать с сыном-подростком, которые вынуждены бежать от прошлого, отправляются в опасное путешествие по западу Америки. Путь, который они выбрали полон жестокости и суровых реалий того времени.

Скучаю по тебе (5 серий)

Детектив Кэт Донован внезапно находит своего бывшего жениха в приложении для знакомств. Вот только мужчина исчез несколько лет назад. Кэт начинает расследование, но потом понимает, что не все тайны должны быть раскрыты.

Длинная яркая река (8 серий)

Следователь Микки работает в одном из самых опасных районов в сердце Филадельфии. Когда город всколыхнула серия загадочных и жестоких убийств, полицейская берется за дело. Однако расследование набирает тревожных оборотов, когда Микки замечает связь между убийствами и исчезновением собственной сестры.

Напомним, мы рассказывали о 5 самых популярных сериалов на Netflix с украинским переводом. А также стало известно, что на Prime Video вышел новый триллер с Николь Кидман.