Фильм Список заветных желаний — на Netflix вышла новая мелодраматическая комедия

Новая комедийная мелодрама на Netflix тронула зрителей
На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера фильма "Список заветных желаний". Комедийная мелодрама уже собрала десятки положительных отзывов от зрителей.
Фильм уже доступен для просмотра на Netflix.
О чем новая лента "Список заветных желаний"
Главная героиня Алекс Роуз теряет самого близкого человека в мире, свою маму. Перед смертью женщина оставляет дочери особый подарок — список ее детских мечт, которые она должна выполнить за год. А для того, чтобы у нее было больше мотивации, за каждое выполненное задание Алекс будет получать DVD-диск с видео от мамы. Ради родного человека девушка отправляется на встречу своим мечтам, вопреки страхам.
Главную роль в фильме исполнила звезда "Пурпурных сердец" София Карсон. Также в ленте снялись Кайл Аллен, Себастьян де Соуза и Конни Бриттон.
В основу сюжета лег одноименный роман-бестселлер американской писательницы Лори Нельсон Спилман. А режиссером ленты стал Адам Брукс.
Официальная премьера "Списка заветных желаний" состоялась 28 марта на Netflix. Фильм уже доступен в украинском дубляже и с украинскими субтитрами.
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