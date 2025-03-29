Фильм Список заветных желаний — на Netflix вышла новая мелодраматическая комедия

Фильм "Список заветных желаний". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера фильма "Список заветных желаний". Комедийная мелодрама уже собрала десятки положительных отзывов от зрителей.

Фильм уже доступен для просмотра на Netflix.

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Главная героиня Алекс Роуз теряет самого близкого человека в мире, свою маму. Перед смертью женщина оставляет дочери особый подарок — список ее детских мечт, которые она должна выполнить за год. А для того, чтобы у нее было больше мотивации, за каждое выполненное задание Алекс будет получать DVD-диск с видео от мамы. Ради родного человека девушка отправляется на встречу своим мечтам, вопреки страхам.

Главную роль в фильме исполнила звезда "Пурпурных сердец" София Карсон. Также в ленте снялись Кайл Аллен, Себастьян де Соуза и Конни Бриттон.

София Карсон и Кайл Аллен в "Списке заветных желаний". Фото: Netflix

В основу сюжета лег одноименный роман-бестселлер американской писательницы Лори Нельсон Спилман. А режиссером ленты стал Адам Брукс.

Официальная премьера "Списка заветных желаний" состоялась 28 марта на Netflix. Фильм уже доступен в украинском дубляже и с украинскими субтитрами.

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