Наставления для барышень — на Netflix вышел в стиле Бриджертонов

На Netflix вышел новый сериал для фанатов "Бриджертонов"
На стриминговой площадке Netflix вышел новый долгожданный сериал "Наставления для барышень". Удивительные костюмы, светские интриги и страстная любовь уже захватили зрителей.
Романтическая комедия доступна для просмотра на Netflix.
О чем сериал "Наставления для барышень"
Сюжет сериала переносит зрителей в Испанию ХІХ века. Главная героиня Елена Бьянда — лучшая компаньонка города, которая помогает состоятельным девушкам найти достойного жениха. Она очень принципиальна и требует соблюдения строгих правил не только от своих подопечных, но и от себя. Однако, иногда страстным чувствам, не помешают даже самые строгие запреты.
Главные роли в сериале исполнили Надя де Сантьяго, Альваро Мел и Иса Монтальбан.
Премьера сериала с украинским дубляжом состоялась 28 марта. К просмотру доступны все восемь серий.
В соцсетях поклонники уже успели оценить новинку и поделиться своими впечатлениями. Многим сериал напомнил популярную драму Netflix "Бриджертоны".
"Супер! Уже посмотрела все серии".
"Класс! В стиле "Бирджертонов", но он еще и смешной".
"Это то, что было нужно! Очень легкий и романтический".
Напомним, на Netflix вышла новая мелодраматическая комедия с вдохновляющим сюжетом. А также мы писали о новом захватывающем триллере с Николь Кидман.
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