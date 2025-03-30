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На Netflix вышел новый сериал для фанатов "Бриджертонов"

30 марта 2025 14:20
Мария Коваленко - Редактор
Наставления для барышень — на Netflix вышел в стиле Бриджертонов
Сериал "Наставления для барышень". Фото: Netflix
Мария Коваленко - Редактор

На стриминговой площадке Netflix вышел новый долгожданный сериал "Наставления для барышень". Удивительные костюмы, светские интриги и страстная любовь уже захватили зрителей.

Романтическая комедия доступна для просмотра на Netflix.

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Сюжет сериала переносит зрителей в Испанию ХІХ века. Главная героиня Елена Бьянда — лучшая компаньонка города, которая помогает состоятельным девушкам найти достойного жениха. Она очень принципиальна и требует соблюдения строгих правил не только от своих подопечных, но и от себя. Однако, иногда страстным чувствам, не помешают даже самые строгие запреты.

Главные роли в сериале исполнили Надя де Сантьяго, Альваро Мел и Иса Монтальбан.

Серіал Настанови для панянок - фото
Кадр из сериала "Наставления для барышень". Фото: Netflix

Премьера сериала с украинским дубляжом состоялась 28 марта. К просмотру доступны все восемь серий.

В соцсетях поклонники уже успели оценить новинку и поделиться своими впечатлениями. Многим сериал напомнил популярную драму Netflix "Бриджертоны".

"Супер! Уже посмотрела все серии".

"Класс! В стиле "Бирджертонов", но он еще и смешной".

"Это то, что было нужно! Очень легкий и романтический".

Напомним, на Netflix вышла новая мелодраматическая комедия с вдохновляющим сюжетом. А также мы писали о новом захватывающем триллере с Николь Кидман.

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