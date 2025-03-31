Нові фільми у кінотеатрі — що подивитися цього тижня в прокаті

"Minecraft: Фільм". Фото: кадр з фільму

Цього тижня кінотеатри потішать глядачів яскравими прем'єрами на будь-який смак. Шанувальники пригод зможуть зануритися у світ культової гри Minecraft, а любителі напруги — оцінити новий трилер із Ніколасом Кейджем.

Minecraft: Фільм

За сюжетом четверо лузерів потрапляють до чудернацького світу, куди їх затягло через таємний портал. Вони не втрачають надію повернутися додому, але спершу для того, аби вижити у новому всесвіті, їм доведеться пристосуватися до нових правил.

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У кіно з 2 квітня.

Мишоловка

Український напружений трилер про військового на ім'я Антон. Під час бойового завдання на фронті воїн опиняється у бліндажі, вихід з якого завалило через влучання ворожого снаряду. Замкнений у маленькому просторі Антон використає усі сили, аби вибратися з пастки.

У кіно з 3 березня.

Шалено закохані

Клотеру було 17 років, коли він вперше побачив 15-річну Джекі. Між хлопцем і дівчиною одразу спалахнули почуття та перше кохання. Однак мрії про щасливе майбутнє зруйнувалися, коли юнак потрапив за грати через погану компанію. Усі роки ув'язнення він мріяв лише про одне — знову побачитися із коханою.

У кіно з 3 березня.

Виживші. Вихід у пітьму

Події трилеру розгортаються у постапокаліптичному світі, який захопили нічні чудовиська. Головний герой Пол живе разом із 15-річними синами-близнюками Джозефом та Томасом. Вони знають, що в жодному разі неможна виходити на вулицю вночі, але одного дня Томас не встигає повернутися додому до заходу сонця.

У кіно з 3 березня.

Нагадаємо, на Netflix вийшла нова комедійна мелодрама зі зворушливим сюжетом. А також глядачів здивував новий трилер з Ніколь Кідман.