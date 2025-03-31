Новые фильмы в кинотеатре - что посмотреть на этой неделе в прокате

Майнкрафт и триллер с Кейджем — что глянуть в кино на этой неделе
На этой неделе кинотеатры порадуют зрителей яркими премьерами на любой вкус. Поклонники приключений смогут окунуться в мир культовой игры Minecraft, а любители напряжения — оценить новый триллер с Николасом Кейджем.
Minecraft: Фильм
По сюжету четверо лузеров попадают в странный мир, куда их затянуло через тайный портал. Они не теряют надежду вернуться домой, но сначала для того, чтобы выжить в новой вселенной, им придется приспособиться к новым правилам.
В кино со 2 апреля.
Мышеловка
Украинский напряженный триллер о военном по имени Антон. Во время боевого задания на фронте воин оказывается в блиндаже, выход из которого завалило из-за попадания вражеского снаряда. Запертый в маленьком пространстве Антон использует все силы, чтобы выбраться из ловушки.
В кино с 3 марта.
Безумно влюбленные
Клотеру было 17 лет, когда он впервые увидел 15-летнюю Джеки. Между парнем и девушкой сразу вспыхнули чувства и первая любовь. Однако мечты о счастливом будущем разрушились, когда юноша попал за решетку из-за плохой компании. Все годы заключения он мечтал только об одном — снова увидеться с любимой.
В кино с 3 марта.
Выжившие. Выход во тьму
События триллера разворачиваются в постапокалиптическом мире, который захватили ночные чудовища. Главный герой Пол живет вместе с 15-летними сыновьями-близнецами Джозефом и Томасом. Они знают, что ни в коем случае нельзя выходить на улицу ночью, но однажды Томас не успевает вернуться домой до захода солнца.
В кино с 3 марта.
Напомним, на Netflix вышла новая комедийная мелодрама с трогательным сюжетом. А также зрителей удивил новый триллер с Николь Кидман.
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