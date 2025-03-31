Новые фильмы в кинотеатре - что посмотреть на этой неделе в прокате

"Minecraft: Фильм". Фото: кадр из фильма

На этой неделе кинотеатры порадуют зрителей яркими премьерами на любой вкус. Поклонники приключений смогут окунуться в мир культовой игры Minecraft, а любители напряжения — оценить новый триллер с Николасом Кейджем.

Minecraft: Фильм

По сюжету четверо лузеров попадают в странный мир, куда их затянуло через тайный портал. Они не теряют надежду вернуться домой, но сначала для того, чтобы выжить в новой вселенной, им придется приспособиться к новым правилам.

Читайте также:

В кино со 2 апреля.

Мышеловка

Украинский напряженный триллер о военном по имени Антон. Во время боевого задания на фронте воин оказывается в блиндаже, выход из которого завалило из-за попадания вражеского снаряда. Запертый в маленьком пространстве Антон использует все силы, чтобы выбраться из ловушки.

В кино с 3 марта.

Безумно влюбленные

Клотеру было 17 лет, когда он впервые увидел 15-летнюю Джеки. Между парнем и девушкой сразу вспыхнули чувства и первая любовь. Однако мечты о счастливом будущем разрушились, когда юноша попал за решетку из-за плохой компании. Все годы заключения он мечтал только об одном — снова увидеться с любимой.

В кино с 3 марта.

Выжившие. Выход во тьму

События триллера разворачиваются в постапокалиптическом мире, который захватили ночные чудовища. Главный герой Пол живет вместе с 15-летними сыновьями-близнецами Джозефом и Томасом. Они знают, что ни в коем случае нельзя выходить на улицу ночью, но однажды Томас не успевает вернуться домой до захода солнца.

В кино с 3 марта.

Напомним, на Netflix вышла новая комедийная мелодрама с трогательным сюжетом. А также зрителей удивил новый триллер с Николь Кидман.