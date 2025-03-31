Гангстерленд - на Paramount+ вышел новый сериал Гая Ричи с Томом Харди

Сериал "Гангстерленд". Фото: Paramount+

На стриминговой платформе Paramount+ состоялась долгожданная премьера нового сериала "Гангстерленд". Главные роли в криминальной драме исполнили Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен.

Сериал уже доступен для просмотра на Paramount+.

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В центре сюжета криминальной драмы лондонская семья мафиози, которые возглавляют Мэв и Конрад Харриганы. Они стремятся занять свое место на вершине мирового преступного синдиката. Однако проблем в такие деле не избежать, поэтому семья имеет собственного "человека, который решает проблемы" Гарри да Соуза. Когда напряжение между Харриганами и враждебным кланом Стивенсон достигает пиковой точки, в игру придется вступить Гарри.

Да Соуза на экране воплотил Том Харди и, по мнению фанов, прекрасно вписался в этот криминальный сюжет. Супругов Гарриганов сыграли Пирс Броснан и Хелен Миррен. Также к касту присоединились Пэдди Консидайн, Джоан Фроггатт, Лара Пулвер и другие.

Актерский состав "Гангстерленда". Фото: Paramount+

Режиссером стал мастер криминального жанра Гай Риччи. Это второй сериал в карьере режиссера после успеха "Джентльменов".

Ожидалось, что "Гангстерленд" станет спин-оффом сериала "Рэй Доннован" 2013 года, но при создании команда приняла решение сделать отдельную историю.

До официальной премьеры сериал уже успел собрать хвалебные отзывы от критиков. На IMDb криминальная драма получила оценку 8,2 из 10.

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