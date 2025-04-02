Джон Уик 5 - Киану Ривз официально появится в новом фильме Lionsgate

Киану Ривз в роли Джона Уика. Фото: instagram.com/johnwick.de

Американский актер Киану Ривз снова появится на экранах в роли Джона Уика. Кинокомпания Lionsgate готовится к съемкам пятого фильма франшизы.

Об этом официально объявил глава компании Адам Фогельсон на CinemaCon, пишет Variety.

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60-летний актер официально вернется к роли киллера после двух лет перерыва. Режиссером ленты станет Чад Стагелски, который работал над предыдущими частями франшизы, а продюсерами выступятБе зил Иваник и Эрика Ли.

"Киану, Чед, Бейсил и Эрика не вернулись бы, если бы не имели возможности сказать чего-то действительно феноменального и свежего об этих персонажах и этом мире", — сказал Адам Фогельсон.

Пока сюжет будущего экшна, дата премьеры и остальные актеры остаются в тайне.

Киану Ривз в фильме "Джон Уик 4". Фото: instagram.com/johnwick.de

Для фанов такая новость стала приятной неожиданностью, ведь ранее Ривз заявлял о том, что не планирует возвращаться к роли Уика, ведь в четвертой части история его героя получила вполне логичное завершение.

Кроме того, зрителей ждет анимационный фильм с Джоном Уиком, которого также озвучит Ривз. Он вернется к событиям, которые происходили в первом фильме.

Напомним, в июне на экраны выйдет фильм "Балерина" с Аной де Армас, который стал приквелом "Джона Уика". Также мы писали, что Том Харди и Пирс Броснан появились в новом сериале от Гая Ричи.