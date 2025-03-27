Педро Паскаль відповів на чутки про роман з Дженніфер Еністон — фото

Педро Паскаль. Фото: instagram.com/pascalispunk

Зірка серіалу "Гра Престолів" Педро Паскаль прокоментував чутки про роман з американською акторкою Дженніфер Еністон. Днями пару заскочили разом під час побачення.

У коментарі E! News актор розставив усі крапки над "і" у стосунках з колегою.

Читайте також:

Паскаль відповів, чи є у нього роман з Еністон

Чутки про те, що між 49-річним Паскалем та 56-річною акторкою роман, почали ширитися після того, як пару заскочили разом під час вечері в Лос-Анджелесі. Актори провели близько трьох годин у барі Tower готелю Sunset Tower, перш ніж потрапили до об'єктивів папараці.

Паскаль вирішив втамувати інтерес шанувальників та зізнався, які стосунки насправді пов'язують його з Еністон. Так, за словами актора, вони з Дженніфер просто колеги та друзі. А їхня зустріч у барі була не побаченням, а дружніми посиденьками, на яких також були присутні інші їхні знайомі.

"Ми друзі. І ми ходили на вечерю до спільних друзів. Таке буває", — відповів Паскаль.

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше назвав причину розлучення з Дженніфер Лопес. Також ми писали, що Анна Сагайдачна пояснила, чому досі не вийшла заміж за батька своєї доньки.